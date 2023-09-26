Растущая Луна от 16 до 28 сентября 2023 года: что стоит сделать и что категорически запрещено

Растущая Луна, с эзотерической точки зрения, может рассматриваться как время повышенной энергии и возможностей для духовного развития и магических практик. Вот несколько советов, которые можно учесть во время растущей Луны с 16 по 28 сентября 2023 года:

Медитация и сосредоточение: Растущая Луна способствует медитативным практикам и сосредоточению. Вы можете использовать это время для повышения своего духовного сознания, развития интуиции и восприятия внутреннего мира. Магические ритуалы: Растущая Луна считается подходящим временем для проведения магических ритуалов и заклинаний. Вы можете использовать этот период для осуществления своих намерений, например, для привлечения добра, успеха или любви. Зарядка амулетов и кристаллов: Вы можете подвергнуть амулеты, талисманы, кристаллы или другие магические предметы под влиянием растущей Луны, заряжая их положительной энергией и вашими намерениями. В этот период эти объекты могут стать мощными амулетами. Записи в дневнике сновидений: Растущая Луна также может быть отличным временем для ведения дневника сновидений. Записывайте свои сны, анализируйте их и старайтесь понять, какие сообщения они могут нести по поводу вашей жизни. Очистка и настройка: Во время растущей Луны можно выполнить обряд очистки и настройки для вас и вашего пространства. Удалите отрицательную энергию, зарядите свой дом положительностью и создайте питательную среду для развития. Работа с энергией воды: Луна влияет на естественную воду, поэтому это время можно использовать для зарядки воды энергией Луны. Вы можете выпить эту воду, использовать ее для очищения или ритуалов.

Растущая Луна является временем мощного духовного потенциала. Важно слушать себя, следовать своим интуитивным ощущениям и выбирать практики, которые вас больше всего привлекают и отвечают вашим потребностям.

Запретов и ограничений в ритуалах и практиках во время растущей Луны не существует в общем контексте эзотерики. Важно помнить, что духовные и магические практики личны, и каждый человек может выбирать то, что соответствует его убеждениям и потребностям.

Растущая Луна считается временем положительной энергии и возможностей для развития. Однако, важно практиковать их с пониманием и осторожностью, не причиняя вреда другим или себе. Также следует помнить, что многие ритуалы базируются на символизме и вероятности, а не на фактических результатах.

Если у вас есть конкретные вопросы о некоторых видах магических практик или ритуалов, пожалуйста, задайте их, и я предоставим вам больше конкретной информации.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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