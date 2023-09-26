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Растущая Луна от 16 до 28 сентября 2023 года: популярные приметы и предрассудки

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Растущая Луна от 16 до 28 сентября 2023 года: популярные приметы и предрассудки

Обратите внимание на приметы и предрассудки во время этой фазы Луны / Фото: ogorod.mirtesen.ru

Человечество веками верит в силу Луны.

Растущая Луна, как и любая другая фаза Луны, может быть связана с разными приметами и предрассудками в разных культурах. Вот некоторые из них, которые могут вас заинтересовать:

  1. Посадка растений Считается, что во время растущей Луны растения впитывают больше энергии и питательных веществ из почвы, поэтому этот период считается лучшим для посадки или пересадки растений.

  2. Подстригание волос: Предрассудки утверждают, что подстригание волос во время растущей Луны приведет к их более быстрому росту.

  3. Плодовитость: Растущая Луна часто ассоциируется с плодовитостью. Верят, что пары, пытающиеся зачать ребенка во время этого периода, имеют больше шансов на успех.

  4. Работа над проектами Некоторые люди считают, что этот период благоприятный для начала новых проектов и планов, поскольку Луна символизирует новое начало.

  5. Различные предрассудки: Существуют разные другие предрассудки, например, что взятие денег взаймы во время растущей Луны приведет к более успешному их возврату.

Приметы и предрассудки имеют лишь символическое значение и не имеют научного обоснования. Их вероятность успеха обычно базируется на собственных верованиях и суггестиях. Если вы верите в эти традиции, то можете попытаться соблюдать их во время растущей Луны, но всегда помните, что результаты могут быть разными для каждого человека.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
46
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