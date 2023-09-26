Растущая Луна от 16 до 28 сентября 2023 года: популярные приметы и предрассудки

Человечество веками верит в силу Луны.
Растущая Луна, как и любая другая фаза Луны, может быть связана с разными приметами и предрассудками в разных культурах. Вот некоторые из них, которые могут вас заинтересовать:
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Посадка растений Считается, что во время растущей Луны растения впитывают больше энергии и питательных веществ из почвы, поэтому этот период считается лучшим для посадки или пересадки растений.
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Подстригание волос: Предрассудки утверждают, что подстригание волос во время растущей Луны приведет к их более быстрому росту.
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Плодовитость: Растущая Луна часто ассоциируется с плодовитостью. Верят, что пары, пытающиеся зачать ребенка во время этого периода, имеют больше шансов на успех.
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Работа над проектами Некоторые люди считают, что этот период благоприятный для начала новых проектов и планов, поскольку Луна символизирует новое начало.
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Различные предрассудки: Существуют разные другие предрассудки, например, что взятие денег взаймы во время растущей Луны приведет к более успешному их возврату.
Приметы и предрассудки имеют лишь символическое значение и не имеют научного обоснования. Их вероятность успеха обычно базируется на собственных верованиях и суггестиях. Если вы верите в эти традиции, то можете попытаться соблюдать их во время растущей Луны, но всегда помните, что результаты могут быть разными для каждого человека.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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