Растущая Луна от 16 до 28 сентября 2023 года: три важных эзотерических ритуала и обряды

Вот три эзотерических ритуала и обряды, которые можно выполнить во время растущей Луны с 16 по 28 сентября 2023 года. Помните, что эти обряды основываются на эзотерических и духовных убеждениях, и они могут быть полезны для вас лично, но не имеют научной основы.

Медитация и визуализация : Во время растущей Луны можно устроить медитационную сессию или визуализацию, чтобы принять позитивные изменения в своей жизни. Сядьте в тихом месте, закройте глаза, расслабьтесь и представьте свои мечты и желания. Мысленно присылайте их к Луне и верьте, что ваши желания исполнены. Зарядка кристаллами: Растущая Луна считается временем, когда кристаллы могут набрать больше положительной энергии. Выберите кристалл, который вам нравится или имеет специфические свойства, которые вам нужны, и поместите его под Луну на ночь. После этого можно использовать этот кристалл для медитации, расслабления или подзарядки энергии. Создание амулета или талисмана: Во время растущей Луны вы можете создать амулет или талисман, символизирующий ваши надежды и желания. Возьмите небольшой предмет (например, камень или металлическую пластину) и украсьте его по вашему вкусу. При создании сосредоточьтесь на своих намерениях и желаниях. После завершения обряда носите этот амулет или талисман при себе как символ вашей надежды и веры в положительные изменения.

Запомните, что важно верить в то, что вы делаете и настраивать себя на положительный результат. Эти ритуалы могут быть осуществлены для усиления вашей духовной связи и надежды на будущее.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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