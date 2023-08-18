Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: что следует сделать и что категорически запрещено

Растущая Луна, в эзотерическом контексте, считается периодом повышенной энергии и возможностей. В настоящее время верится, что действия и намерения оказывают большее влияние на результаты. Вот некоторые рекомендации по поводу того, что нельзя делать во время растущего месяца в эзотерическом контексте:

Не начинать новые дела или проекты: Считается, что рост месяца является временем для завершения текущих дел и закрепления результатов, а не для начала чего-то нового. Избегать негативных мыслей и ощущений: Во время растущего месяца верится, что ваша энергия усиливается, поэтому отрицательные мысли и ощущения могут оказать большее влияние на вас и окружающих. Воздержаться от конфликтов и споров: Это время считается благоприятным для гармонии и сотрудничества. Попытки разрешить конфликты могут принести лучшие результаты. Не высказывать отрицательные отзывы или критику: Считается, что отрицательное слово может зайти глубже во время растущего месяца, поэтому лучше избегать критики. Избегать лишнего потребления алкоголя и наркотиков: Время возраста месяца благоприятно для работы над собой и саморостом, а употребление веществ может мешать этому процессу. Не работать над загрязненными делами: Верится, что во время растущего месяца вы взаимодействуете с более высокой энергией, поэтому важно избегать дел, которые могут испачкать вашу ауру или духовное состояние. Избегать важных решений без обдумывания: Высокая энергия растущего месяца может побуждать к быстрым решениям, но важно сохранить здравомыслие и обдуманность.

Следует отметить, что эзотерические верования могут отличаться в разных культурах и традициях, и эти рекомендации могут быть интерпретированы разными способами. Если вы интересуетесь эзотерикой, важно тщательно исследовать и находить сведения от проверенных источников.

Растущая луна в эзотерическом веровании считается временем повышенной энергии и возможностей для личного развития. Здесь приведено несколько советов по поводу того, что можно сделать во время растущего месяца с точки зрения эзотерики:

Установить намерения и цели: Растущая луна способствует высокой энергии, что может усилить ваши намерения. Установите положительные цели и намерения, сосредоточившись на том, что вы хотите достичь. Практика медитации и визуализации: Используйте этот период для глубокой медитации и визуализации. Верится, что во время растущего месяца у вас есть большая способность влиять на свой ум и подсознание. Проводить ритуалы или обряды: Растущая луна может быть временем для проведения ритуалов, обрядов или церемоний, направленных на усиление внутреннего роста и духовности. Заниматься творчеством Этот период подходит для выявления вашей творческой стороны. Делайте то, что вдохновляет вас – рисуйте, пишите, играете на музыкальных инструментах и т.д. Работать над саморостом: Верится, что рост месяца способствует глубокому самопознанию и развитию. Рассмотрите возможность делать практики самороста, которые помогут вам стать лучшей версией себя. Рефлексия: Во время растущего месяца можно сосредоточиться на своих достижениях, подумать о том, чего вы достигли и как вы можете продолжить свое развитие. Работать с энергиями: Растущая луна способствует повышенной энергии, поэтому вы можете эффективно работать с энергетическими практиками, такими как Рельсы, кристаллотерапия или другие методы энергетического исцеления. Общаться с природой: Отправьтесь на прогулку по природе, наблюдайте за звездами, луной и природными явлениями. Это может способствовать более глубокому соединению с природой и космосом.

Важно отметить, что эти советы основаны на эзотерических верованиях и традициях, и они могут отличаться в разных культурах и практиках. Как всегда, следует подходить с пониманием и соблюдать личные убеждения и ценности.

Также читайте Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.