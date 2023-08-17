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Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Это хороший период для начала новых дел / Фото: Pexels

Это хороший период для начала новых дел.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на растущую Луну от 17 до 30 августа 2023 года рассказывает, что Овнам нужно отдохнуть, а Девам – не бояться делать первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на растущую Луну от 17 до 30 августа 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Надо отдохнуть. В отношениях следует расслабиться. А на работе – взять отгул.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. На работе найдите людей, которым вы доверяете.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Движение вперед. В отношениях не стоит остановиться. На работе следует занять об активной позиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховный жрец"

Проверяйте документы. В отношениях пора выйти на новый уровень. В рабочих моментах пора замедлиться.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не стоит унывать. В отношениях может быть больно, но ситуация наладится. Не торопитесь на работе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. На работе начните новый проект. В отношениях надейтесь на перемены.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. На работе следует лучше действовать. В отношениях выберите общую цель для движения вперед.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не берите на себя больше, чем можете донести. В отношениях следует налаживать коммуникацию. На работе ищите партнеров.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка мечей"

Будьте внимательны, чтобы вас не обманули. На работе остерегайтесь врагов. В отношениях вас могут оскорбить.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе ждите испытаний, а на работе – вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация значительно улучшается. В любви наслаждайтесь чувствами. А на работе пожинают плоды успеха.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка жезлов"

Открывайте новые горизонты. В отношениях открывайте что-нибудь новое. На работе действуйте активно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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