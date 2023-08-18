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Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: важные эзотерические практики

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: важные эзотерические практики

Во время растущей Луны пора двигаться вперед / Фото: ТСН.ua

Собрали для вас интересные обряды для периода растущей Луны.

Вот три эзотерических обряда (ритуалы), которые можно выполнить во время периода растущего месяца.

  1. Ритуал "Новые начала и творчество":

    Цель: Запуск нового проекта или сеяние семян творчества.

    Как выполнить:

    • Находитесь на открытом пространстве под ясным небом во время ночи растущей луны.
    • Разместите перед собой арку из цветов или разместите цветы в чаше с водой.
    • Успокойте мысли и сосредоточьтесь на своих намерениях.
    • Вдыхайте глубоко и выталкивайте негативную энергию.
    • Выскажите свои пожелания и намерения по поводу нового проекта или творческого потенциала.
    • Зажгите свечу и дайте ей сжечься как символ начала нового цикла.
    • После ритуала соберите цветы и полейте их водой по земле, выражая благодарность за поддержку.

  2. Обряд "Гармония и положительная энергия":

    Цель: Очистка негативной энергии и гармония в жизни.

    Как выполнить:

    • Создайте спокойную и комфортную обстановку в комнате или на открытом воздухе.
    • Разместите перед собой небольшую миску с солью или водой.
    • Сфокусируйтесь на своих внутренних чувствах и позвольте отрицательной энергии отойти от вас.
    • Заметьте, как негатив становится видимым в виде темных пятен или облаков.
    • Постепенно опускайте ваши руки над миской и визуализируйте, как эта отрицательная энергия превращается в свет.
    • Используйте эту миску с солью или водой для очищения вашего личного пространства.

  3. Обряд "Соединение с природой и космосом":

    Цель: Подключение к природе и космосу для духовного обогащения.

    Как выполнить:

    • Найдите тихое и уединенное место под открытым небом, где вы будете удобно сидеть или лежать.
    • Расслабьтесь и вдыхайте глубоко, сосредотачивая внимание на дыхании.
    • Задумайтесь как часть природы и космоса, соединенную со всем живым.
    • Почувствуйте энергию окружающего пространства и представьте, как она попадает в вас из-за вашего дыхания.
    • Откройте свое сердце и позвольте себе ощущать общность со всем живым.
    • Выразите благодарность природе и космосу за их присутствие и поддержку.

Пожалуйста, помните, что эти ритуалы основываются на эзотерических верованиях и могут варьироваться в разных традициях. Важно чувствовать связь со своими собственными убеждениями и собственным внутренним миром при выполнении любых обрядов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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