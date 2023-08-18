Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: важные эзотерические практики

Собрали для вас интересные обряды для периода растущей Луны.

Вот три эзотерических обряда (ритуалы), которые можно выполнить во время периода растущего месяца.

Ритуал "Новые начала и творчество": Цель: Запуск нового проекта или сеяние семян творчества. Как выполнить: Находитесь на открытом пространстве под ясным небом во время ночи растущей луны.

Разместите перед собой арку из цветов или разместите цветы в чаше с водой.

Успокойте мысли и сосредоточьтесь на своих намерениях.

Вдыхайте глубоко и выталкивайте негативную энергию.

Выскажите свои пожелания и намерения по поводу нового проекта или творческого потенциала.

Зажгите свечу и дайте ей сжечься как символ начала нового цикла.

После ритуала соберите цветы и полейте их водой по земле, выражая благодарность за поддержку. Обряд "Гармония и положительная энергия": Цель: Очистка негативной энергии и гармония в жизни. Как выполнить: Создайте спокойную и комфортную обстановку в комнате или на открытом воздухе.

Разместите перед собой небольшую миску с солью или водой.

Сфокусируйтесь на своих внутренних чувствах и позвольте отрицательной энергии отойти от вас.

Заметьте, как негатив становится видимым в виде темных пятен или облаков.

Постепенно опускайте ваши руки над миской и визуализируйте, как эта отрицательная энергия превращается в свет.

Используйте эту миску с солью или водой для очищения вашего личного пространства. Обряд "Соединение с природой и космосом": Цель: Подключение к природе и космосу для духовного обогащения. Как выполнить: Найдите тихое и уединенное место под открытым небом, где вы будете удобно сидеть или лежать.

Расслабьтесь и вдыхайте глубоко, сосредотачивая внимание на дыхании.

Задумайтесь как часть природы и космоса, соединенную со всем живым.

Почувствуйте энергию окружающего пространства и представьте, как она попадает в вас из-за вашего дыхания.

Откройте свое сердце и позвольте себе ощущать общность со всем живым.

Выразите благодарность природе и космосу за их присутствие и поддержку.

Пожалуйста, помните, что эти ритуалы основываются на эзотерических верованиях и могут варьироваться в разных традициях. Важно чувствовать связь со своими собственными убеждениями и собственным внутренним миром при выполнении любых обрядов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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