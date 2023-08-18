Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: важные эзотерические практики

Собрали для вас интересные обряды для периода растущей Луны.
Вот три эзотерических обряда (ритуалы), которые можно выполнить во время периода растущего месяца.
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Ритуал "Новые начала и творчество":
Цель: Запуск нового проекта или сеяние семян творчества.
Как выполнить:
- Находитесь на открытом пространстве под ясным небом во время ночи растущей луны.
- Разместите перед собой арку из цветов или разместите цветы в чаше с водой.
- Успокойте мысли и сосредоточьтесь на своих намерениях.
- Вдыхайте глубоко и выталкивайте негативную энергию.
- Выскажите свои пожелания и намерения по поводу нового проекта или творческого потенциала.
- Зажгите свечу и дайте ей сжечься как символ начала нового цикла.
- После ритуала соберите цветы и полейте их водой по земле, выражая благодарность за поддержку.
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Обряд "Гармония и положительная энергия":
Цель: Очистка негативной энергии и гармония в жизни.
Как выполнить:
- Создайте спокойную и комфортную обстановку в комнате или на открытом воздухе.
- Разместите перед собой небольшую миску с солью или водой.
- Сфокусируйтесь на своих внутренних чувствах и позвольте отрицательной энергии отойти от вас.
- Заметьте, как негатив становится видимым в виде темных пятен или облаков.
- Постепенно опускайте ваши руки над миской и визуализируйте, как эта отрицательная энергия превращается в свет.
- Используйте эту миску с солью или водой для очищения вашего личного пространства.
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Обряд "Соединение с природой и космосом":
Цель: Подключение к природе и космосу для духовного обогащения.
Как выполнить:
- Найдите тихое и уединенное место под открытым небом, где вы будете удобно сидеть или лежать.
- Расслабьтесь и вдыхайте глубоко, сосредотачивая внимание на дыхании.
- Задумайтесь как часть природы и космоса, соединенную со всем живым.
- Почувствуйте энергию окружающего пространства и представьте, как она попадает в вас из-за вашего дыхания.
- Откройте свое сердце и позвольте себе ощущать общность со всем живым.
- Выразите благодарность природе и космосу за их присутствие и поддержку.
Пожалуйста, помните, что эти ритуалы основываются на эзотерических верованиях и могут варьироваться в разных традициях. Важно чувствовать связь со своими собственными убеждениями и собственным внутренним миром при выполнении любых обрядов.
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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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