Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: важные приметы и предрассудки

Растущая луна является временем, когда практики верят, что энергия повышается, и можно достичь положительных результатов в разных аспектах жизни.
Вот несколько популярных предрассудков и примет, связанных с периодом растущей луны с точки зрения эзотерики:
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Предрассудки относительно волос и вида:
- Стричь волосы во время растущего месяца считается благоприятными для его роста и укрепления.
- Бывший обычай класть мокрые волосы под луч луны, верится, что это может сделать их сильнее и здоровее.
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Приметы роста растений:
- Посаженые растения во время растущего месяца считаются более жизнеспособными и урожайными.
- Верится, что рассаду растений лучше высаживать во время растущей луны, чтобы они лучше прижились и росли сильными.
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Предрассудки о положительных изменениях:
- Начать новый проект, бизнес или обучение во время растущего месяца могут способствовать его успеху и росту.
- Путешествия в этот период могут приносить положительные впечатления и возможности.
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Запреты и ограничения:
- Не рекомендуется начинать новый проект вечером до полного роста месяца, поскольку считается, что это может затянуть его развитие.
- Избегайте негативных мыслей и ситуаций, поскольку они могут больше влиять на вас в этот период.
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Предрассудки относительно здоровья:
- Считается, что во время растущего месяца увеличивается влияние лечения и лечения, поэтому это время можно использовать для проведения лечебных практик.
Эти предрассудки и приметы являются частью эзотерических верований и могут отличаться в разных культурах и традициях. Как всегда, важно относиться к ним с пониманием и собственными личными убеждениями.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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