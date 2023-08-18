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Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: важные приметы и предрассудки

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Растущая Луна от 17 до 30 августа 2023 года: важные приметы и предрассудки

Собрали для вас ряд эзотерических предрассудков. / Фото: ТСН.ua

Растущая луна является временем, когда практики верят, что энергия повышается, и можно достичь положительных результатов в разных аспектах жизни.

Вот несколько популярных предрассудков и примет, связанных с периодом растущей луны с точки зрения эзотерики:

  1. Предрассудки относительно волос и вида:

    • Стричь волосы во время растущего месяца считается благоприятными для его роста и укрепления.
    • Бывший обычай класть мокрые волосы под луч луны, верится, что это может сделать их сильнее и здоровее.

  2. Приметы роста растений:

    • Посаженые растения во время растущего месяца считаются более жизнеспособными и урожайными.
    • Верится, что рассаду растений лучше высаживать во время растущей луны, чтобы они лучше прижились и росли сильными.

  3. Предрассудки о положительных изменениях:

    • Начать новый проект, бизнес или обучение во время растущего месяца могут способствовать его успеху и росту.
    • Путешествия в этот период могут приносить положительные впечатления и возможности.

  4. Запреты и ограничения:

    • Не рекомендуется начинать новый проект вечером до полного роста месяца, поскольку считается, что это может затянуть его развитие.
    • Избегайте негативных мыслей и ситуаций, поскольку они могут больше влиять на вас в этот период.

  5. Предрассудки относительно здоровья:

    • Считается, что во время растущего месяца увеличивается влияние лечения и лечения, поэтому это время можно использовать для проведения лечебных практик.

Эти предрассудки и приметы являются частью эзотерических верований и могут отличаться в разных культурах и традициях. Как всегда, важно относиться к ним с пониманием и собственными личными убеждениями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
25
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