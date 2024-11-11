Растущая Луна от 2 до 14 ноября 2024 года: особенности периода и 10 психологических аффирмаций

Период растущей Луны со 2 по 14 ноября 2024 года наполнен энергией, способствующей установлению новых намерений и укреплению личной мотивации.

Период растущей Луны, который длится со 2 по 14 ноября 2024 года, создает благоприятные условия для развития, внутренних трансформаций и начала новых проектов. Это время, когда энергия Луны способствует нашей мотивации, уверенности и готовности к переменам.

В этот период хорошо заниматься саморазвитием, планированием будущего и поиском новых идей. Особенно полезно отказаться от всего, что мешает вам двигаться вперед, будь то негативные мысли, токсические связи или привычки. Луна поддерживает активную реализацию замыслов, самосовершенствование и улучшение взаимоотношений. В профессиональной сфере это удачное время для запуска новых проектов и поиска новых партнерств, поскольку растущая Луна способствует успешному началу дел. А в сфере самочувствия – способствует эмоциональному восстановлению и поддержанию здоровья.

Этот период усиливает способность к принятию изменений, помогает найти новые инсайты и подсказки по решению важных вопросов, что делает его прекрасным временем для психологических и духовных практик.

Психологи и астрологи рекомендуют использовать этот период для самопознания и духовного роста, а также для работы с афирмациями. Вот 10 психологических афирмаций, которые помогут вам максимально раскрыть потенциал этого периода:

"Я чувствую силу и энергию для воплощения своих мечтаний" — помогает настроиться на целеустремленность и уверенность в достижении своих целей. "Каждый день я становлюсь лучшей версией себя" — способствует самосовершенствованию и мотивирует позитивные изменения. "Я верю в свои силы и свои решения" — важно для усиления уверенности в себе и своих действиях. "Я открыт к новым возможностям и готов принять изменения" — афирмация для тех, кто стремится к изменениям и хочет быть готов к новым начинаниям. "Я принимаю себя полностью, со всеми своими чувствами и эмоциями" — поддерживает внутренний баланс и помогает избежать чрезмерной самокритики. "Моя энергия и ресурсы неисчерпаемы, я способен на большее" — помогает справиться с усталостью и мотивирует на большее достижение. "Я благодарен за все, что есть в моей жизни" — формирует позитивное отношение к миру и настраивает на оптимизм. "Я готов развиваться и учиться" — открытое отношение к новому знанию и опыту способствует развитию. "Я излучаю радость и позитив, привлекая гармонию" — поддерживает эмоциональное равновесие и способствует привлечению позитива. "Я позволяю себе быть счастливым и свободным" — афирмация для ощущения свободы и радости от жизни, без лишних ограничений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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