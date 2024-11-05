Растущая Луна от 2 до 14 ноября 2024 года: три медитации для роста силы

Растущая Луна со 2 по 14 ноября 2024 года — время, полное энергии для достижения целей и укрепления внутренней силы. В этот период хорошо запускать новые проекты, работать над личным развитием и сосредотачиваться на укреплении уверенности и ресурсов. Медитации, направленные на рост внутренней силы, помогут лучше настроиться на энергию растущей Луны и реализовать потенциал этого времени.

Три медитации для роста силы

Медитация на активацию внутреннего огня

Займите удобное положение, закройте глаза и вообразите теплый золотой огонь, горящий в центре вашего тела. Ощутите, как этот огонь постепенно разгорается, согревая вас изнутри, наполняя энергией и силой. Повторяйте: «Мой внутренний огонь растет и поддерживает меня на пути к целям», чувствуя, как уверенность и мотивация крепнут. Медитация на слияние с энергией Луны

Вечером найдите уютное место, где можно видеть Луну. Закройте глаза и представьте, как его свет мягко окутывает вас, наполняя силой и спокойствием. Почувствуйте, как каждый вдох наполняет вас этой энергией, а каждый выдох отпускает сомнения. Завершите медитацию, говоря: «Я в гармонии с энергией Луны и готов(а) к росту». Медитация по укреплению намерений

Сядьте удобно, возьмите в руки камень или другой предмет, символизирующий ваши мечты. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своих намерениях, представляя их как образы, возникающие перед вами. Почувствуйте, как энергия растущей Луны усиливает каждое намерение, делая его реальностью, и произнесите: «Я верю в силу своих желаний и знаю, что способен(а) достичь всего, к чему стремлюсь».

Эти медитации помогут усилить намерения, привлечь ресурсную энергию и сделать шаги по собственному росту и реализации.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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