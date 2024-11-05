Растущая Луна с 2 до 14 ноября 2024 года: три ритуала для увеличения потенциала

Растущая Луна в ноябре усиливает все усилия, направленные на личностное развитие и реализацию важных замыслов.

Растущая Луна со 2 по 14 ноября 2024 года наполняет нас энергией и открывает возможности для роста во всех сферах жизни. Это время, когда какие-либо начинания получают мощный импульс, а личные усилия приумножаются благодаря поддержке лунной энергии. Удачно использовать этот период помогут обряды и ритуалы, направленные на активацию внутреннего потенциала.

Читайте, что подготовила вам вселенную на период растущей Луны 2-14 ноября в материале от эзотерика Елены Кузьмич.

Три ритуала для увеличения потенциала

Ритуал настройки на цель

Вечером, когда Луна светит, возьмите лист бумаги и запишите на нем основные цели на этот период. Уделите внимание каждой из них, почувствуйте, как они резонируют с вашими желаниями. Затем сложите лист и держите его в месте, где вы часто видите его. Это поможет настроить подсознание на активное достижение поставленных целей. Обряд на привлечение ресурсов

Для привлечения поддержки и дополнительных ресурсов подожгите зеленую свечу, которая символизирует финансовый рост и благополучие. Возьмите монету или другой символ богатства, подержите его в руках и произнесите: "Энергия роста помогает мне привлекать достаток и ресурсы для моих целей". После завершения обряда сохраните этот символ как амулет. Медитация на внутреннюю силу

Найдите уютное место и зажгите свечу светлого цвета (белая или желтая). Закройте глаза и представьте, как свет Луны наполняет вас силой и энергией. Ощутите, как ваша уверенность растет, а внутренние ресурсы расширяются, готовы помочь вам в осуществлении задуманного. Эта практика заряжается на производительность и открывает путь для новых возможностей.

Период растущей Луны – это идеальное время для привлечения удачи, силы и ресурсов. Используйте эти ритуалы, чтобы укрепить намерения и создать прочный фундамент для успеха.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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