Растущая Луна с 2 до 14 ноября 2024 года: три ритуала для увеличения потенциала

Растущая Луна в ноябре усиливает все усилия, направленные на личностное развитие и реализацию важных замыслов.
Растущая Луна со 2 по 14 ноября 2024 года наполняет нас энергией и открывает возможности для роста во всех сферах жизни. Это время, когда какие-либо начинания получают мощный импульс, а личные усилия приумножаются благодаря поддержке лунной энергии. Удачно использовать этот период помогут обряды и ритуалы, направленные на активацию внутреннего потенциала.
Читайте, что подготовила вам вселенную на период растущей Луны 2-14 ноября в материале от эзотерика Елены Кузьмич.
Три ритуала для увеличения потенциала
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Ритуал настройки на цель
Вечером, когда Луна светит, возьмите лист бумаги и запишите на нем основные цели на этот период. Уделите внимание каждой из них, почувствуйте, как они резонируют с вашими желаниями. Затем сложите лист и держите его в месте, где вы часто видите его. Это поможет настроить подсознание на активное достижение поставленных целей.
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Обряд на привлечение ресурсов
Для привлечения поддержки и дополнительных ресурсов подожгите зеленую свечу, которая символизирует финансовый рост и благополучие. Возьмите монету или другой символ богатства, подержите его в руках и произнесите: "Энергия роста помогает мне привлекать достаток и ресурсы для моих целей". После завершения обряда сохраните этот символ как амулет.
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Медитация на внутреннюю силу
Найдите уютное место и зажгите свечу светлого цвета (белая или желтая). Закройте глаза и представьте, как свет Луны наполняет вас силой и энергией. Ощутите, как ваша уверенность растет, а внутренние ресурсы расширяются, готовы помочь вам в осуществлении задуманного. Эта практика заряжается на производительность и открывает путь для новых возможностей.
Период растущей Луны – это идеальное время для привлечения удачи, силы и ресурсов. Используйте эти ритуалы, чтобы укрепить намерения и создать прочный фундамент для успеха.
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