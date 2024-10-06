Растущая Луна от 3 до 16 октября 2024 года: 10 психологических манифестаций для этого времени

Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года наполнена энергией расширения, что помогает активизировать процессы реализации желаний и планов.

Период растущей Луны с 3 по 16 октября 2024 года приносит энергию активного развития и расширения возможностей. В настоящее время естественные ритмы способствуют реализации планов, запуску новых проектов и усилению положительных изменений. Использование этой фазы Луны для манифестаций позволяет усилить свои желания и направить энергию на их достижение.

Что такое манифестация?

Манифестация – это процесс сознательного создания реальности посредством намерений, мыслей и визуализации. Она предполагает активную работу со своими желаниями, направленную на то, чтобы эти желания стали реальностью. Это может включать в себя медитации, афирмации, визуализации и другие практики, помогающие привлечь то, чего вы хотите достичь.

10 психологических манифестаций для растущей Луны:

"Я привлекаю в свою жизнь только положительные и полезные изменения." "Мои цели четкие, и я каждый день приближаюсь к их реализации." "Моя энергия растет вместе с Луной, и я использую ее для достижения успеха." "Я создаю возможности для финансового процветания, и деньги приходят ко мне легко." "Моя личная сила растет, и я становлюсь все более уверенным в себе." "Моя жизнь наполнена гармонией, счастьем и любовью." "Я привлекаю в свою жизнь людей и обстоятельства, которые помогают мне расти." "Каждый новый день приносит мне новые возможности для развития." "Я заслуживаю успеха и привлекаю его в каждую сферу своей жизни." "Мои мечты становятся реальностью, и я полностью открыт для новых достижений."

Эти манифестации помогут вам настроиться на положительные изменения и использовать энергию растущей Луны для реализации своих мечтаний и целей.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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