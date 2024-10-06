Растущая Луна от 3 до 16 октября 2024 года: интересные предрассудки и приметы

Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года воспринимается как время, когда любые усилия приносят больший результат благодаря поддержке природной энергии роста.

Период растущей Луны с 3 по 16 октября 2024 сопровождается многими предрассудками и приметами, которые считаются важными для успешного осуществления планов и привлечения положительных изменений. Вот несколько самых распространенных предрассудков и примет для этого периода:

Суеверия и приметы

Новые дела принесут успех: начало важных дел во время растущей Луны считается очень благоприятным, поскольку этот период символизирует рост и развитие. Говорят, что все, что начинается в это время, будет расти и преуспевать вместе с лунной энергией. Деньги и благополучие: считается, что если положить монету или деньги в кошелек во время растущей Луны, это принесет материальное благополучие. Люди также верят, что в этот период нельзя тратить большие суммы, чтобы не потерять финансовый успех. Стрижка волос: есть примета, что стричь волосы во время растущей Луны способствует их быстрому росту и густоте. Однако многие верят, что лучше не стричь волосы в этот период, если вы не хотите быстро их подстригать снова. Посадка растений: посаженные в этот период растения будут расти быстро и иметь сильные корни, поэтому для садоводов возрастающая Луна – лучшее время для посадки и пересадки. Не одалживать деньги: предрассудок свидетельствует, что одалживать деньги во время растущей Луны может привести к финансовым потерям. Это считается плохой приметой, ведь отдавая средства в этот период, вы якобы отдаете свою энергию росту. Привлечение удачи: если в этот период увидеть новую Луну и подумать о желании, она скорее сбудется. Поэтому многие используют первые дни растущей Луны для загадки желаний и планирования новых достижений.

Эти предрассудки и приметы связаны с цикличностью природы и верой в то, что во время возрастающей Луны энергии поддерживают успех и процветание в жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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