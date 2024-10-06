Растущая Луна от 3 до 16 октября 2024 года: особенности периода, категорически запрещенного делать

Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года наделяет все начинания дополнительной силой и помогает закрепить положительные изменения в жизни.

Период растущей Луны с 3 по 16 октября 2024 года наполнен энергией роста, что способствует началу новых дел, реализации проектов и привлечению финансового успеха. Это время особенно благоприятно для действий, предусматривающих развитие, приумножение и укрепление в разных сферах жизни.

Однако есть несколько категорических запретов во время растущей Луны, которые следует соблюдать, чтобы избежать негативных последствий:

Что категорически запрещено делать:

Разрушать или завершать проекты: этот период не подходит для закрытия дел, расторжения договоров или увольнения. Энергия растущей Луны не поддерживает завершение, поэтому это может повлечь застои или препятствия в будущем. Начинать диеты или голодание: в фазу роста организм настраивается на накопление, поэтому попытки похудения или ограничения пищи могут иметь противоположный эффект. Избавляться от имущества или ценных вещей: в этот период не рекомендуется продавать или терять материальные вещи, ведь это может привести к финансовым потерям или замедлить приток новых ресурсов. Обрезать волосы: если вы хотите, чтобы ваши волосы были густыми и быстро росли, подстригать их лучше во время нисходящей Луны. Растущая Луна наоборот может замедлить рост волос.

Следуя этим оговоркам, вы сможете полноценно использовать энергию растущей Луны для личного развития и финансового успеха.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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