Растущая Луна от 3 до 16 октября 2024 года: три ритуала для увеличения доходов

Период растущей Луны с 3 по 16 октября 2024 г. открывает возможности для активного саморазвития и достижения поставленных целей, ведь каждое действие получает поддержку космической энергии.

Растущая Луна от 3 до 16 октября 2024 года является временем интенсивного развития и накопления энергии, когда природа поддерживает все инициативы, связанные с расширением и ростом. Это период, когда следует сосредоточиться на создании планов и фундамента для будущих достижений, поскольку каждое действие набирает большую силу и приносит длительные результаты. Ростная месячная энергия помогает расширять возможности в карьере и финансах, придавая дополнительный импульс к увеличению доходов и привлечению новых ресурсов.

Эмоциональная сфера также под влиянием положительной динамики: этот период способствует гармонизации отношений и укреплению партнерств. Кроме того, растущая Луна усиливает творческие процессы, помогая реализовать идеи и проекты, требующие креативного подхода. В целом этот период следует использовать для активных действий, планирования и укрепления всех сфер жизни.

Период растущей Луны с 3 по 16 октября 2024 года идеален для ритуалов, направленных на увеличение финансового достатка. Вот три эффективных ритуала для привлечения денег:

1. Ритуал с зеленой свечой

Что нужно : зеленая свеча, эфирное масло пачули или базилика, монета.

: зеленая свеча, эфирное масло пачули или базилика, монета. Как выполнить: натрите зеленую свечу эфирным маслом, представляя, как деньги притягиваются к вам. Поставьте перед собой монету, зажгите свечу и скажите: "Деньги, приходите легко и щедро, пусть процветание растет". Дайте свече сгореть до конца. После этого носите монету как талисман или положите в кошелек.

2. Ритуал с лавровым письмом

Что нужно : лавровый лист, ручка, зеленые или золотые нити.

: лавровый лист, ручка, зеленые или золотые нити. Как выполнить: напишите на лавровом листе сумму денег, которую хотите получить. Оберните лист зелеными или золотыми нитями, воображая, как к вам приходят финансы. Во время намотки проговаривайте: "Мои финансовые мечты сбываются, богатство приходит". Положите письмо в кошелек или сохраните его в тайном месте, пока желание не исполнится.

3. Ритуал с денежным деревом

Что нужно : маленькое денежное дерево (крассула – ред.), несколько монет, вода.

: маленькое денежное дерево (крассула – ред.), несколько монет, вода. Как выполнить: посадите несколько монет в горшок с денежным деревом, поливая его водой и визуализируя рост вашего финансового состояния вместе с деревом. Каждый день ухаживайте за растением и произносите: "Как это дерево растет, так и мое изобилие приумножается".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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