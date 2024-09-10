Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года: что категорически запрещено делать

Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года является временем, когда следует сосредоточиться на создании, приумножении и привлечении позитивных изменений в свою жизнь.

Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 года несет энергию развития и расширения, однако есть определенные действия, которых следует избегать, чтобы не блокировать этот поток положительной энергии. Важно не только направлять силы на рост, но и знать, что не рекомендуется делать, чтобы не разрушить свои планы.

Особенности периода растущей Луны

Энергия расширения : это время, когда все ваши намерения и действия усиливаются, поэтому важно контролировать свои мысли и эмоции.

: это время, когда все ваши намерения и действия усиливаются, поэтому важно контролировать свои мысли и эмоции. Повышение чувствительности : интуиция и эмоциональное восприятие мира становятся активнее, поэтому важно быть внимательными к своим внутренним сигналам.

: интуиция и эмоциональное восприятие мира становятся активнее, поэтому важно быть внимательными к своим внутренним сигналам. Закладка новых циклов: в этот период начало любого дела или процесса имеет большое значение для будущего, поэтому следует быть осторожным с негативными действиями или решениями.

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10 эзотерических советов — что категорически запрещено делать во время растущей Луны

Не начинайте дела, ведущие к разрушению. В настоящее время любые действия, направленные на распад или окончание (например, разрыв отношений, ликвидация бизнеса), могут иметь негативные последствия, поскольку энергия роста вступает в противоречие с разрушительными намерениями. Не занимайтесь энергетическими очищениями. Это не лучшее время для удаления негатива или очищения пространства. Важно сосредоточиться на привлечении новой энергии, а не на удалении старой. Не ставьте краткосрочные или необдуманные цели. Во время растущей Луны лучше избегать чрезмерно быстрых решений или краткосрочных проектов, поскольку энергия способствует долгосрочному развитию. Не откладывайте начало важных дел. Избегание начала новых проектов или откладывание на потом может привести к потере возможностей, ведь этот период идеален для инициатив. Избегайте негативных мыслей и самокритики. Растущая Луна усиливает энергию, поэтому отрицательные мысли могут превратиться в препятствия, тормозящие ваше развитие. Избегайте эмоциональных срывов. В этот период важно держать эмоции под контролем, ведь любые конфликты или споры могут иметь продолжительные негативные последствия. Не занимайтесь магическими практиками на уменьшение или отторжение. Например, ритуалы на избавление от чего-то или кого-то лучше перенести на период нисходящей Луны, чтобы не остановить естественный поток энергии роста. Не отказывайтесь от новых возможностей. Важно не пропускать приходящие в это время шансы, даже если они кажутся неудобными или непривычными, ведь этот период способствует новым начинаниям. Избегайте лености и пассивности. Это время активности и действий, поэтому не стоит отсиживаться в стороне или ждать лучшего момента. Не пренебрегайте здоровьем. Если растущая Луна является периодом роста, то негативные тенденции, такие как невнимательность к собственному здоровью, могут привести к длительным последствиям.

Этот период требует внимания к положительной энергии и развитию, поэтому лучше направлять свои силы на создание, а не на разрушение. Важно поступать с мудростью, чтобы не создавать препятствий на пути собственного роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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