Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года: что категорически запрещено делать

Растущая Луна с 4 по 17 сентября 2024 года является временем, когда следует сосредоточиться на создании, приумножении и привлечении позитивных изменений в свою жизнь.
Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 года несет энергию развития и расширения, однако есть определенные действия, которых следует избегать, чтобы не блокировать этот поток положительной энергии. Важно не только направлять силы на рост, но и знать, что не рекомендуется делать, чтобы не разрушить свои планы.
Особенности периода растущей Луны
- Энергия расширения: это время, когда все ваши намерения и действия усиливаются, поэтому важно контролировать свои мысли и эмоции.
- Повышение чувствительности: интуиция и эмоциональное восприятие мира становятся активнее, поэтому важно быть внимательными к своим внутренним сигналам.
- Закладка новых циклов: в этот период начало любого дела или процесса имеет большое значение для будущего, поэтому следует быть осторожным с негативными действиями или решениями.
10 эзотерических советов — что категорически запрещено делать во время растущей Луны
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Не начинайте дела, ведущие к разрушению. В настоящее время любые действия, направленные на распад или окончание (например, разрыв отношений, ликвидация бизнеса), могут иметь негативные последствия, поскольку энергия роста вступает в противоречие с разрушительными намерениями.
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Не занимайтесь энергетическими очищениями. Это не лучшее время для удаления негатива или очищения пространства. Важно сосредоточиться на привлечении новой энергии, а не на удалении старой.
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Не ставьте краткосрочные или необдуманные цели. Во время растущей Луны лучше избегать чрезмерно быстрых решений или краткосрочных проектов, поскольку энергия способствует долгосрочному развитию.
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Не откладывайте начало важных дел. Избегание начала новых проектов или откладывание на потом может привести к потере возможностей, ведь этот период идеален для инициатив.
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Избегайте негативных мыслей и самокритики. Растущая Луна усиливает энергию, поэтому отрицательные мысли могут превратиться в препятствия, тормозящие ваше развитие.
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Избегайте эмоциональных срывов. В этот период важно держать эмоции под контролем, ведь любые конфликты или споры могут иметь продолжительные негативные последствия.
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Не занимайтесь магическими практиками на уменьшение или отторжение. Например, ритуалы на избавление от чего-то или кого-то лучше перенести на период нисходящей Луны, чтобы не остановить естественный поток энергии роста.
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Не отказывайтесь от новых возможностей. Важно не пропускать приходящие в это время шансы, даже если они кажутся неудобными или непривычными, ведь этот период способствует новым начинаниям.
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Избегайте лености и пассивности. Это время активности и действий, поэтому не стоит отсиживаться в стороне или ждать лучшего момента.
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Не пренебрегайте здоровьем. Если растущая Луна является периодом роста, то негативные тенденции, такие как невнимательность к собственному здоровью, могут привести к длительным последствиям.
Этот период требует внимания к положительной энергии и развитию, поэтому лучше направлять свои силы на создание, а не на разрушение. Важно поступать с мудростью, чтобы не создавать препятствий на пути собственного роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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