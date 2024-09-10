Растущая Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: особенности периода и 10 эзотерических афирмаций

Афирмации во время растущей Луны работают как усилители энергии, помогая воплотить желаемые изменения в жизнь.

Аффирмации – это положительные утверждения, которые помогают перепрограммировать сознание и направить энергию на достижение желаемых результатов. В период растущей Луны, когда энергия способствует развитию и росту, аффирмации могут являться мощным инструментом для привлечения новых возможностей, укрепления веры в свои силы и реализации намерений.

Особенности периода растущей Луны (4-17 сентября 2024 года)

Энергия создания : время для активного развития, формирование новых проектов, привлечение положительных изменений.

: время для активного развития, формирование новых проектов, привлечение положительных изменений. Повышенная интуиция : важно быть внимательными к внутренним сигналам и использовать аффирмацию для направления энергии в нужное русло.

: важно быть внимательными к внутренним сигналам и использовать аффирмацию для направления энергии в нужное русло. Фокус на долгосрочные планы: это период, когда следует вкладывать усилия в то, что имеет потенциал для долгосрочного роста.

10 эзотерических аффирмаций для периода растущей Луны

"Я открыт(а) для новых возможностей и привлекаю только самое лучшее в свою жизнь." "Моя энергия растет вместе с Луной, и я достигаю новых вершин в каждой сфере своей жизни." "Я создаю стабильные и успешные основы для моего будущего." "Я заслуживаю успеха, и каждый мой шаг ведет меня к процветанию." "Мой путь освещен, и я иду вперед с верой и вдохновением." "Я привлекаю обилие и возможности, которые расширяют мой потенциал." "Мои намерения чисты и направлены на рост и гармонию в моей жизни." "Я свободно принимаю изменения и знаю, что они ведут меня к лучшему." "Мой внутренний мир силен, и я способен(-на) реализовать любые свои замыслы." "С каждым днем мои цели становятся реальностью, и я двигаюсь вперед с силой и уверенностью."

Эти аффирмации помогут сконцентрироваться на положительных изменениях и использовать энергию растущей Луны для достижения гармонии и успеха в жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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