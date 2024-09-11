Растущая Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: три ритуала и обряды для привлечения счастья

Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 способствует активному вовлечению положительных изменений и новых возможностей в жизнь.

Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 года идеально подходит для проведения ритуалов и обрядов, направленных на привлечение счастья, изобилия и гармонии. В настоящее время энергия Луны растет, что способствует реализации желаний и достижению целей, поэтому магические практики оказывают особенно мощный эффект.

Особенности периода растущей Луны

Энергия роста и расширения : все, что вы инициируете во время этого периода, имеет потенциал для развития и процветания.

: все, что вы инициируете во время этого периода, имеет потенциал для развития и процветания. Время новых начинаний : идеально подходит для закладки основ будущих проектов, формирования намерений и привлечения положительных изменений.

: идеально подходит для закладки основ будущих проектов, формирования намерений и привлечения положительных изменений. Усиление намерений: месячная энергия помогает сосредоточиться на достижении долгосрочных целей и привлечении желаемых результатов.

Три ритуала и обряды для привлечения счастья

Ритуал на привлечение удачи с помощью кристаллов Что нужно : цитрин или авантюрин (камни удачи), зеленая свеча, бумага и ручка.

: цитрин или авантюрин (камни удачи), зеленая свеча, бумага и ручка. Как проводить: возьмите зеленый кристалл и держите его в руках, чувствуя, как он наполняется вашей энергией. Зажгите зеленую свечу (цвет, символизирующий процветание) и на листе бумаги напишите свое желание о счастье или удаче. Прочтите написанное вслух, представляя, что это уже произошло. Закройте ритуал благодарением Луне и Вселенной за помощь. Обряд "Лунная вода для благополучия" Что нужно : прозрачная емкость с водой, серебряный предмет (например, украшение), свежая зелень (мята или лаванда).

: прозрачная емкость с водой, серебряный предмет (например, украшение), свежая зелень (мята или лаванда). Как проводить: наполните прозрачную емкость водой и поставьте ее под свет Луны на ночь. Уложите в воду серебряный предмет и веточку свежей зелени. Утром используйте эту воду для омовения или для обрызгивания вашего жизненного пространства, говоря: "Вода Луны приносит благополучие и счастье в мою жизнь". Эта вода заряжена энергией растущей Луны и помогает привлечь положительные изменения. Ритуал на привлечение гармонии в отношениях Что нужно : две розовые свечи, розовое масло, розовая ткань.

: две розовые свечи, розовое масло, розовая ткань. Как проводить: смажьте две розовые свечи розовым маслом, что символизирует любовь и гармонию. Зажгите свечи и представьте себя и вашего партнера (или желанного партнера), наполненными любовью и счастьем. Произнесите: "Рост Луны приносит гармонию и любовь в наши сердца". После ритуала заверните свечи в розовую ткань и храните их в месте, где вы часто бываете вместе.

Эти ритуалы помогают активизировать энергию растущей Луны и способствуют вовлечению счастья, удачи и гармонии в вашу жизнь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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