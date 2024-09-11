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Растущая Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: три ритуала и обряды для привлечения счастья

Растущая Луна от 4 до 17 сентября 2024 года: три ритуала и обряды для привлечения счастья

Это идеальное время для проведения ритуалов, направленных на развитие, процветание и достижение личных и духовных целей. / Фото: ТСН.ua

Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 способствует активному вовлечению положительных изменений и новых возможностей в жизнь.

Период растущей Луны с 4 по 17 сентября 2024 года идеально подходит для проведения ритуалов и обрядов, направленных на привлечение счастья, изобилия и гармонии. В настоящее время энергия Луны растет, что способствует реализации желаний и достижению целей, поэтому магические практики оказывают особенно мощный эффект.

Особенности периода растущей Луны

  • Энергия роста и расширения: все, что вы инициируете во время этого периода, имеет потенциал для развития и процветания.
  • Время новых начинаний: идеально подходит для закладки основ будущих проектов, формирования намерений и привлечения положительных изменений.
  • Усиление намерений: месячная энергия помогает сосредоточиться на достижении долгосрочных целей и привлечении желаемых результатов.

Три ритуала и обряды для привлечения счастья

  1. Ритуал на привлечение удачи с помощью кристаллов

    • Что нужно: цитрин или авантюрин (камни удачи), зеленая свеча, бумага и ручка.
    • Как проводить: возьмите зеленый кристалл и держите его в руках, чувствуя, как он наполняется вашей энергией. Зажгите зеленую свечу (цвет, символизирующий процветание) и на листе бумаги напишите свое желание о счастье или удаче. Прочтите написанное вслух, представляя, что это уже произошло. Закройте ритуал благодарением Луне и Вселенной за помощь.

  2. Обряд "Лунная вода для благополучия"

    • Что нужно: прозрачная емкость с водой, серебряный предмет (например, украшение), свежая зелень (мята или лаванда).
    • Как проводить: наполните прозрачную емкость водой и поставьте ее под свет Луны на ночь. Уложите в воду серебряный предмет и веточку свежей зелени. Утром используйте эту воду для омовения или для обрызгивания вашего жизненного пространства, говоря: "Вода Луны приносит благополучие и счастье в мою жизнь". Эта вода заряжена энергией растущей Луны и помогает привлечь положительные изменения.

  3. Ритуал на привлечение гармонии в отношениях

    • Что нужно: две розовые свечи, розовое масло, розовая ткань.
    • Как проводить: смажьте две розовые свечи розовым маслом, что символизирует любовь и гармонию. Зажгите свечи и представьте себя и вашего партнера (или желанного партнера), наполненными любовью и счастьем. Произнесите: "Рост Луны приносит гармонию и любовь в наши сердца". После ритуала заверните свечи в розовую ткань и храните их в месте, где вы часто бываете вместе.

Эти ритуалы помогают активизировать энергию растущей Луны и способствуют вовлечению счастья, удачи и гармонии в вашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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