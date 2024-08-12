Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: 10 мощных эзотерических аффирмаций

Эзотерики рекомендуют в этот период сосредоточиться на положительных намерениях, работать над реализацией своих мечтаний и впитывать энергию, несущую рост Луны.
Растущая Луна – это период, когда энергия природы и Вселенной усиливается, что создает благоприятные условия для начала новых проектов, проявления намерений и роста во всех сферах жизни. Считается, что в настоящее время наши желания и цели получают поддержку от космических сил, и любые действия, направленные на развитие и создание, становятся более эффективными.
Вот 10 эзотерических аффирмаций для периода растущей Луны с 5 по 18 августа 2024 года:
- "Я открываюсь для новых возможностей и принимаю все дары, которые посылает мне Вселенная."
- "Моя внутренняя энергия растет вместе с Луной, укрепляя мою силу и уверенность."
- "Я настраиваюсь на поток процветания, и мои усилия приносят богатство и успех."
- "С каждым днем я становлюсь ближе к реализации своих мечтаний и целей."
- "Я чувствую гармонию в себе и окружающем мире, что позволяет мне расти духовно."
- "Каждый мой шаг наполнен светом, любовью и мудростью Вселенной."
- "Я принимаю новые идеи и перспективы, ведущие меня к моему истинному предназначению."
- "Ростная Луна наполняет меня силой и вдохновением для воплощения своих желаний."
- "Я вовлекаю в свою жизнь только то, что способствует моему благополучию и росту."
- "Мои мысли, слова и действия гармонично сочетаются с энергиями Вселенной, создавая положительные изменения."
Эти аффирмации помогут настроиться на продуктивный и гармоничный период растущей Луны.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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