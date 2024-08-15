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Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: что категорически запрещено делать

Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: что категорически запрещено делать

Это период, когда любые усилия и намерения могут быстрее принести плоды и привести к положительным результатам. / Фото: ТСН.ua

Растущая Луна наполняет все вокруг энергией роста и развития, стимулируя как физические, так и эмоциональные процессы.

В период растущей Луны от 5 до 18 августа 2024 года лучше избегать действий, которые могут привести к уменьшению, снижению или завершению чего-либо. Вот что не рекомендуется делать:

  1. Завершение важных проектов: не стоит заканчивать большие дела или проекты, поскольку энергия роста не способствует завершению или подведению итогов.

  2. Очистка или детоксикация: это не лучшее время для серьезного очищения организма или начала жестких диет, поскольку организм настроен на накопление энергии, а не на ее лишение.

  3. Продажа имущества: в этот период лучше не продавать имущество или ценные вещи, поскольку растущая Луна способствует накоплению, а не отдаче.

  4. Хирургические операции: может быть больше кровотечений и сложностей с заживлением.

  5. Удаление зубов: может быть болезненнее и заживление будет длиться дольше.

  6. Начало очищающих диет: организм лучше усваивает, чем очищается.

  7. Разрыв отношений: ситуации могут затянуться или ухудшиться.

  8. Продажа недвижимости: есть риск не получить желаемой суммы или выгоды.

  9. Завершение проекта: риск неудачного завершения или потери результатов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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