Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: что категорически запрещено делать

Растущая Луна наполняет все вокруг энергией роста и развития, стимулируя как физические, так и эмоциональные процессы.

В период растущей Луны от 5 до 18 августа 2024 года лучше избегать действий, которые могут привести к уменьшению, снижению или завершению чего-либо. Вот что не рекомендуется делать:

Завершение важных проектов: не стоит заканчивать большие дела или проекты, поскольку энергия роста не способствует завершению или подведению итогов. Очистка или детоксикация: это не лучшее время для серьезного очищения организма или начала жестких диет, поскольку организм настроен на накопление энергии, а не на ее лишение. Продажа имущества: в этот период лучше не продавать имущество или ценные вещи, поскольку растущая Луна способствует накоплению, а не отдаче. Хирургические операции: может быть больше кровотечений и сложностей с заживлением. Удаление зубов: может быть болезненнее и заживление будет длиться дольше. Начало очищающих диет: организм лучше усваивает, чем очищается. Разрыв отношений: ситуации могут затянуться или ухудшиться. Продажа недвижимости: есть риск не получить желаемой суммы или выгоды. Завершение проекта: риск неудачного завершения или потери результатов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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