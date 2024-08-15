Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: популярные предрассудки и приметы

Растущая Луна олицетворяет период усиления энергии, когда все вокруг становится более активной и наполненной жизненной силой.

Во время Растущей Луны с 5 по 18 августа 2024 года существует несколько популярных предрассудков и примет:

Стрижка волос: считается, что если подстричь волосы во время Растущей Луны, они будут расти быстрее и станут гуще. Посадка растений: считается, что посаженные во время Растущей Луны растения будут лучше расти, будут здоровыми и плодовитыми. Обручение или женитьба: этот период считается благоприятным для помолвки и женитьбы, поскольку энергия Растущей Луны способствует долговременным и счастливым отношениям. Начало новых дел: существует примета, что новые проекты, начатые в это время, будут иметь успех и будут быстро развиваться. Подрезка ногтей: считается, что подрезка ногтей во время роста Луны укрепляет их и делает менее ломкими.

Эти предрассудки и приметы отражают веру в силу роста и развития, которая связана с возрастающей луной.

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