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Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: популярные предрассудки и приметы

Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: популярные предрассудки и приметы

Это время, когда усилия, вложенные в дела, наибольшие шансы на успех и процветание. / Фото: ТСН.ua

Растущая Луна олицетворяет период усиления энергии, когда все вокруг становится более активной и наполненной жизненной силой.

Во время Растущей Луны с 5 по 18 августа 2024 года существует несколько популярных предрассудков и примет:

  1. Стрижка волос: считается, что если подстричь волосы во время Растущей Луны, они будут расти быстрее и станут гуще.

  2. Посадка растений: считается, что посаженные во время Растущей Луны растения будут лучше расти, будут здоровыми и плодовитыми.

  3. Обручение или женитьба: этот период считается благоприятным для помолвки и женитьбы, поскольку энергия Растущей Луны способствует долговременным и счастливым отношениям.

  4. Начало новых дел: существует примета, что новые проекты, начатые в это время, будут иметь успех и будут быстро развиваться.

  5. Подрезка ногтей: считается, что подрезка ногтей во время роста Луны укрепляет их и делает менее ломкими.

Эти предрассудки и приметы отражают веру в силу роста и развития, которая связана с возрастающей луной.

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