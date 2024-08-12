Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: три эзотерических ритуала для увеличения финансов

Растущая Луна также усиливает интуицию и способность к манифестации, помогая настроиться на гармонию с космическими ритмами и привлечь желаемое в жизнь.

Растущая Луна в эзотерике считается периодом повышенной энергетической активности, когда силы природы и Вселенной способствуют росту, развитию и реализации намерений. В настоящее время энергия Луны находится на подъеме, что символизирует расширение возможностей и поддержку всех начинаний. Для эзотериков этот период идеально подходит для закладки новых проектов, привлечения изобилия, укрепления здоровья и духовного роста.

Предлагаем вашему вниманию три эзотерических ритуала, которые можно выполнить во время растущей Луны с 5 по 18 августа 2024 года для увеличения денег:

1. Ритуал с зеленой свечой и лавровым листом:

Инструкция: зажгите зеленую свечу, которая символизирует процветание и обилие. Возьмите лавровое письмо и на нем напишите свое имя и сумму денег, которую хотите привлечь. Держите письмо у сердца и сосредоточьтесь на ощущении, что эти деньги уже есть в вашей жизни. Представляйте, как деньги приходят к вам разными путями. Затем подожгите листок от свечи, думая о том, как ваше желание осуществляется. Пепел развейте на ветру, позволяя энергии Луны разнести ваше желание.

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2. Ритуал с монетой и водой:

Инструкция: подготовьте чашу с чистой водой и серебряную или золотую монету. Вечером на растущую Луну выйдите на открытый воздух или в окно, чтобы лунный свет падал на чашу. Опустите монету в воду и представьте, как свет Луны заряжает воду и монету энергией богатства. Произнесите: "Как Луна растет, так и мое богатство умножается". Оставьте чашу под лунным светом на ночь. На следующий день полейте этой водой растение в доме, а монету носите с собой как талисман для привлечения денег.

3. Ритуал с зеленым мешочком для изобилия:

Инструкция: возьмите маленький зеленый мешочек, символизирующий богатство, и наполните его разными предметами, связанными с деньгами: монеты, маленькие кристаллы, лавровые листья, корицу или имбирь. Когда кладете каждый предмет, мысленно или вслух проговаривайте, что он символизирует рост вашего благосостояния. После этого крепко завяжите мешочек и держите его в руках, чувствуя, как возрастающая Луна усиливает вашу энергию. Оставьте мешочек на ночь под лунным светом, а затем носите его с собой или храните дома как магнит для денег.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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