Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: три интересных медитации

Люди часто ощущают прилив мотивации и креативности, что позволяет им продуктивно работать над целями.

Растущая Луна – это фаза, когда Луна увеличивается в размерах, символизируя рост, развитие и расширение возможностей. Это идеальное время для начала новых проектов, формирования намерений и закладки основ для будущих достижений. Энергия этого периода способствует укреплению внутренней силы, уверенности и вдохновения, помогая воплотить задуманное в жизнь.

Предлагаем вашему вниманию три интересных медитации, которые можно практиковать во время растущей Луны с 5 по 18 августа 2024 года:

1. Медитация на намерение и манифестацию:

Описание: эта медитация поможет вам сосредоточиться на ваших целях и желаниях, используя энергию растущей Луны для их манифестации.

эта медитация поможет вам сосредоточиться на ваших целях и желаниях, используя энергию растущей Луны для их манифестации. Процесс: сядьте в удобном месте, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте себе растущую Луну, ее свет становится ярче и сияет на вас. Почувствуйте, как этот свет наполняет вас энергией. Сосредоточьтесь на одном или нескольких своих желаниях, визуализируйте их так, словно они уже сбылись. Ощутите радость и благодарность за то, что ваши желания реализуются.

2. Медитация на очищение и рост:

Описание: эта медитация направлена на очищение вашего внутреннего пространства и подготовку к новому этапу роста и развития.

эта медитация направлена на очищение вашего внутреннего пространства и подготовку к новому этапу роста и развития. Процесс: найдите спокойное место, сядьте в удобную позу и закройте глаза. Представьте, как вместе с вдохом вы наполняетесь чистой светлой энергией, а с выдохом вы отпускаете все отрицательные мысли, эмоции и блоки. Продолжайте вдыхать свет и выдыхать тьму. Когда почувствуете, что очищены, сосредоточьтесь на росте Луны и представьте, как вы сами растете вместе с ним, становясь сильнее и мудрее.

3. Медитация на соединение с космическими энергиями:

Описание: эта медитация позволяет почувствовать связь с космическими энергиями и настроиться на гармонию со Вселенной.

эта медитация позволяет почувствовать связь с космическими энергиями и настроиться на гармонию со Вселенной. Процесс: ложитесь или садитесь в удобное место на природе или дома. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте себя частью Вселенной, ощутите, как ваша энергия сливается с энергией космоса. Представьте поток света, исходящего из центра Вселенной и проходящего через вас. Почувствуйте, как эта энергия наполняет вас силой, мудростью и гармонией. Завершая медитацию, поблагодарите Вселенную за поддержку и направьте эту энергию на реализацию своих мечтаний.

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Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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