Растущая Луна в декабре 2021: что нужно делать и чего категорически стоит избегать

Растущая Луна в декабре 2021: что нужно делать и чего категорически стоит избегать

Не посещайте шумные вечеринки и массовые мероприятия, ограничьте употребление алкоголя.

С точки зрения астрономии Луна - это естественный спутник Земли, а не отдельная планета. Но эзотерики часто рассматривают это небесное тело именно как планету, чтобы избежать путаницы.

Луна: мифология и геральдика

Луна, полумесяц — серебряный серп, обращённый вправо или влево, лежащий (с рогами к верху) или опрокинутый (с рогами вниз). Часто имеет на внутренней стороне серпа человеческое лицо. Полумесяц, как геральдический символ прослеживается в древних верованиях славянских народов. В английской и канадской геральдике полумесяц означает младшую линию, второго сына.

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Луна — в древнеримской мифологии богиня Луны. Римский энциклопедист Варрон считал богиню Луну в числе 12 сельских божеств. Всего вероятнее, что под именем Луны подразумевалась богиня Диана (у греков Селена), культ которой перешёл к латинянам из Кампании. В развитых мифологиях вместо непосредственного поклонения одушевлённой Луне появляются антропоморфные божества, олицетворяющие её. В неоязыческих традициях Луна почитается как воплощение Триединой богини.

Растущая Луна: что это

Растущая Луна ("молодая", "полнеющая") Луна - в это время выпуклость серпа направлена вправо в Северном полушарии Земли, рога — влево. После новолуния начинается новый период движения Луны - фаза роста, которая длится 14 дней вплоть до наступления полной Луны. Именно в этот период энергия и жизненные силы наполняют человека. Появляется уверенность в себе и своих действиях, мотивация на достижение результата просто зашкаливает. В это время стоит начать реализовывать планы и двигаться к своей цели. Растущая Луна благоволит новым начинаниям. Возможности окружают вас — оглянитесь. Пора перестать игнорировать знаки Вселенной и откладывать перемены на потом. Нужно начинать важные дела и проекты, которые требуют большой энергии и нуждаются в отдаче.

Растущая Луна: что нужно делать

Начинать дела, которые требуют ответственности и терпения;

Заключать брак;

Сажать или пересаживать растения;

Обращаться к начальству с просьбами о прибавке к зарплате

Начинать строительство;

Открывать фирмы, офисы, магазины, рестораны;

Инвестировать деньги в любые проекты;

Заниматься коммерческой деятельностью;

Начинать лечебные, восстановительные и профилактические процедуры;

Начинать образовательные программы;

Стричь волосы.

Растущая Луна: что нельзя делать

Не посещайте шумные вечеринки и массовые мероприятия, ограничьте употребление алкоголя.

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