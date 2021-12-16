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Растущая Луна в декабре 2021: что нужно делать и чего категорически стоит избегать

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Растущая Луна в декабре 2021: что нужно делать и чего категорически стоит избегать

ТСН.ua

Не посещайте шумные вечеринки и массовые мероприятия, ограничьте употребление алкоголя. 

С точки зрения астрономии Луна - это естественный спутник Земли, а не отдельная планета. Но эзотерики часто рассматривают это небесное тело именно как планету, чтобы избежать путаницы.

Луна: мифология и геральдика

Луна, полумесяц — серебряный серп, обращённый вправо или влево, лежащий (с рогами к верху) или опрокинутый (с рогами вниз). Часто имеет на внутренней стороне серпа человеческое лицо. Полумесяц, как геральдический символ прослеживается в древних верованиях славянских народов. В английской и канадской геральдике полумесяц означает младшую линию, второго сына.

Луна  — в древнеримской мифологии богиня Луны. Римский энциклопедист Варрон считал богиню Луну в числе 12 сельских божеств. Всего вероятнее, что под именем Луны подразумевалась богиня Диана (у греков Селена), культ которой перешёл к латинянам из Кампании. В развитых мифологиях вместо непосредственного поклонения одушевлённой Луне появляются антропоморфные божества, олицетворяющие её. В неоязыческих традициях Луна почитается как воплощение Триединой богини.

Растущая Луна: что это 

  1. Растущая Луна ("молодая", "полнеющая") Луна - в это время выпуклость серпа направлена вправо в Северном полушарии Земли, рога — влево. После новолуния начинается новый период движения Луны - фаза роста, которая длится 14 дней вплоть до наступления полной Луны.
  2. Именно в этот период энергия и жизненные силы наполняют человека. Появляется уверенность в себе и своих действиях, мотивация на достижение результата просто зашкаливает. В это время стоит начать реализовывать планы и двигаться к своей цели.
  3. Растущая Луна благоволит новым начинаниям. Возможности окружают вас — оглянитесь. Пора перестать игнорировать знаки Вселенной и откладывать перемены на потом. Нужно начинать важные дела и проекты, которые требуют большой энергии и нуждаются в отдаче.

Растущая Луна: что нужно делать 

  • Начинать дела, которые требуют ответственности и терпения;
  • Заключать брак;
  • Сажать или пересаживать растения;
  • Обращаться к начальству с просьбами о прибавке к зарплате
  • Начинать строительство;
  • Открывать фирмы, офисы, магазины, рестораны;
  • Инвестировать деньги в любые проекты;
  • Заниматься коммерческой деятельностью;
  • Начинать лечебные, восстановительные и профилактические процедуры;
  • Начинать образовательные программы;
  • Стричь волосы. 

Растущая Луна: что нельзя делать 

Не посещайте шумные вечеринки и массовые мероприятия, ограничьте употребление алкоголя. 

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