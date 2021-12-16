Растущая Луна в декабре 2021: что нужно делать и чего категорически стоит избегать

Не посещайте шумные вечеринки и массовые мероприятия, ограничьте употребление алкоголя.
С точки зрения астрономии Луна - это естественный спутник Земли, а не отдельная планета. Но эзотерики часто рассматривают это небесное тело именно как планету, чтобы избежать путаницы.
Луна: мифология и геральдика
Луна, полумесяц — серебряный серп, обращённый вправо или влево, лежащий (с рогами к верху) или опрокинутый (с рогами вниз). Часто имеет на внутренней стороне серпа человеческое лицо. Полумесяц, как геральдический символ прослеживается в древних верованиях славянских народов. В английской и канадской геральдике полумесяц означает младшую линию, второго сына.
Луна — в древнеримской мифологии богиня Луны. Римский энциклопедист Варрон считал богиню Луну в числе 12 сельских божеств. Всего вероятнее, что под именем Луны подразумевалась богиня Диана (у греков Селена), культ которой перешёл к латинянам из Кампании. В развитых мифологиях вместо непосредственного поклонения одушевлённой Луне появляются антропоморфные божества, олицетворяющие её. В неоязыческих традициях Луна почитается как воплощение Триединой богини.
Растущая Луна: что это
- Растущая Луна ("молодая", "полнеющая") Луна - в это время выпуклость серпа направлена вправо в Северном полушарии Земли, рога — влево. После новолуния начинается новый период движения Луны - фаза роста, которая длится 14 дней вплоть до наступления полной Луны.
- Именно в этот период энергия и жизненные силы наполняют человека. Появляется уверенность в себе и своих действиях, мотивация на достижение результата просто зашкаливает. В это время стоит начать реализовывать планы и двигаться к своей цели.
- Растущая Луна благоволит новым начинаниям. Возможности окружают вас — оглянитесь. Пора перестать игнорировать знаки Вселенной и откладывать перемены на потом. Нужно начинать важные дела и проекты, которые требуют большой энергии и нуждаются в отдаче.
Растущая Луна: что нужно делать
- Начинать дела, которые требуют ответственности и терпения;
- Заключать брак;
- Сажать или пересаживать растения;
- Обращаться к начальству с просьбами о прибавке к зарплате
- Начинать строительство;
- Открывать фирмы, офисы, магазины, рестораны;
- Инвестировать деньги в любые проекты;
- Заниматься коммерческой деятельностью;
- Начинать лечебные, восстановительные и профилактические процедуры;
- Начинать образовательные программы;
- Стричь волосы.
Растущая Луна: что нельзя делать
Не посещайте шумные вечеринки и массовые мероприятия, ограничьте употребление алкоголя.
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