Растущая Луна в декабре 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

Растущая Луна – это энергичное время, когда легко привлечь процветание и успех.

Астрологи называют период растущей Луны оптимальным временем для решения сложных, энергозатратных задач.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Начните беспокоиться о себе, чтобы иметь здоровое тело, здравый ум и дух. Суть заботы о себе не только в том, чтобы делать перерыв в работе. Научитесь понимать собственные потребности, прислушиваться к себе.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Беспокоиться о себе – это не значит только обеспечивать себя крышей над головой и не забывать есть. Это значит относиться к себе с такой же добротой, какую вы проявляете по отношению к другим людям. Поддерживайте себя так, как вы поддерживаете окружение.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Перестаньте умалять собственное значение, не откладывайте восстановление сил и здоровья на потом. Это ведет к раздражению и злобе, чувству обиды и т.д.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Забота о себе – это исправление того дисбаланса, который возникает, если вы не относитесь к себе должным образом, неважно – это обычная невнимательность или осознанный выбор.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Забота о себе не нуждается в масштабных начинаниях. На самом деле будет гораздо лучше, если вы будете беспокоиться о себе немного, но регулярно, тогда вы не доведете себя до отчаяния, когда нужны серьезные меры.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Постоянные маленькие жесты заботы выгодны потому, что они не занимают много времени, которое вы можете посвятить исполнению собственных обязанностей или людям. К тому же, вы не сможете обвинить себя в эгоизме, ведь такое чувство все же появляется, когда мы наконец обращаем внимание на себя.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Забота о себе – это не маленькое упражнение, чтобы исчезла депрессия или занятие йогой. Это так не работает – это хитросплетенное сочетание сотен маленьких действий. Это изменение установок.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Забота о себе не отнимет в одну секунду ваше чувство усталости, но все же она необходима. Так и уборка в комнате не избавит от чувства тревоги, но атмосфера в ней будет здоровее и комфортнее, а это очень важно.

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СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Избавьтесь от чувства вины. Чтобы научиться расставлять приоритеты в сторону заботы о себе, нужно, прежде всего, избавиться от самобичевания.

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КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Научитесь жить нынешним и давайте себе пространство и время, чтобы осознать ощущение того, что происходит здесь и сейчас. Чашка чая, хорошая книга, комфортные для отдыха помещения, ощущение защищенности и уюта, домашняя еда и компания друзей смогут сделать вашу жизнь значительно лучше.

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ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Медитация, заземление для того, чтобы быть в данный момент, осознание и принятие себя настоящего – это лежит в основе заботы о себе.

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РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Забота о себе – это позволить себе проживать моменты жизни и наслаждаться ими. Всегда можно взять маленькую паузу для осознания момента, несмотря на то хороший или плохой.

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