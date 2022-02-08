Растущая Луна в феврале 2022: что нужно делать и что категорически запрещено

Растущая Луна в феврале 2022 года приходится на первую половину месяца.
Лунный календарь - самый древний из всех существующих календарей, ведь солнечный календарь появился намного позже лунного. Первый лунный календарь был составлен в Древнем Египте более шести тысячелетий назад. Не исключено, что его придумали женщины, ведь их цикл сходится с лунным циклом. Также считается, что разные фазы Луны оказывают неодинаковое воздействие на окружающую природу и человека. В этом материале расскажем о такой фазе лунного календаря как растущая Луна.
Растущая Луна: что это
Растущей Луной называется период от новолуния до полнолуния. Это время, когда Луна на небосводе просматривается отчётливее и увеличивается в размерах — растет.
Растущая Луна: эзотерика и астрология
Растущая фаза Луны оказывает на человека благотворное влияние, благоприятными в такие дни станут лечебные процедуры по укреплению здоровья. Растущая луна – время обновления и активных действий. Растущая Луна указывает путь, принимает, строит, создаёт, аккумулирует энергию, препятствует земле принимать влагу, копит силы, положительно влияет на всё, что может сберечь, и помогает отдохнуть людям. На растущую Луну благоприятны все мероприятия и процедуры по восстановлению и укреплению органов и частей тела, в зависимости от Луны в знаках зодиака.
Растущая и убывающая Луна: как распознать
Для того, что узнать различия между растущей и убывающей Луной, для начала посмотрите на Луну и мысленно подставьте к рожкам Луны карандаш, если получится правильная буква "Р" - то это растущая Луна. А если Луна похожа на букву "С", - то это убывающая Луна
Растущая Луна: февраль 2022
Растущая Луна: с 2 по 15 февраля 2022
Растущая Луна: что нужно делать
- избавляться от посеченных кончиков и придания прическе ухоженного вида;
- заквашивать капусту и солить огурцы;
- пересаживать растения;
- делать походы по магазинам;
- восстанавливаться после болезни или изнурительной диеты;
- делать процедуры, направленные на поднятие тонуса;
- заняться фитнесом, аэробикой или бегом на свежем воздухе;
- влюбиться.
Растущая Луна: что категорически запрещено
- Рекомендуется отложить косметологические процедуры.
- На эти дни не нужно планировать хирургические операции.
- Праздно проводить время на диване категорически не стоит.
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