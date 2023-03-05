Растущая Луна в марте 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны.
Растущая Луна - это благоприятный для человека период, потому что в это время наблюдается аккумулирование энергии в организме.
Растущая Луна: что это
Фазы Луны — периодическое изменение вида освещенной Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются, как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца. От новолуния до полнолуния мы видим, что освещенная часть Луны растет, и это называется нарастающей фазой.
Растущая Луна в марте 2023: даты
- с 1 по 6 марта;
- с 22 по 31 марта.
Как определить, растущая луна или убывающая
Луна прибывает и убывает справа налево.
Вытяните правую руку и большой палец ладонью к небу. Немного согните большой и указательный пальцы, чтобы получилась перевернутая C. Если Луна вписывается в этот изгиб (то есть С - ред. ), это растущая луна. Если вы делаете то же самое с левой рукой, и луна вписывается в «C», то она идет на убыль.
Растущая Луна в марте 2023 года: что нужно делать
- двигаться к исполнению мечты;
- обновить гардероб;
- отказаться от вредных привычек;
- записаться на курсы;
- запускать проекты;
- записаться на окрашивание волос;
- заводить новые знакомства;
- садить цветы;
- делать ремонт;
- обновить декор дома;
- ходить в спортзал.
Растущая Луна в марте 2023 года: что категорически запрещено делать
- не стоит пускать дела на самотек;
- пасовать перед рискованными деловыми предложениями;
- садиться на диету;
- ссориться;
- ругаться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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