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Растущая Луна в марте 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1434
Время на прочтение
2 мин
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Растущая Луна в марте 2023 года: что нужно делать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

Период от новолуния до полнолуния называется временем растущей Луны.

Растущая Луна - это благоприятный для человека период, потому что в это время наблюдается аккумулирование энергии в организме.

Растущая Луна: что это

Фазы Луны — периодическое изменение вида освещенной Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются, как и орбитальное положение Луны при движении вокруг Земли и при движении Земли вокруг Солнца. От новолуния до полнолуния мы видим, что освещенная часть Луны растет, и это называется нарастающей фазой. 

Растущая Луна в марте 2023: даты

  • с 1 по 6 марта;
  • с 22 по 31 марта.

Как определить, растущая луна или убывающая

Луна прибывает и убывает справа налево.

Вытяните правую руку и большой палец ладонью к небу. Немного согните большой и указательный пальцы, чтобы получилась перевернутая C. Если Луна вписывается в этот изгиб (то есть С - ред. ), это растущая луна. Если вы делаете то же самое с левой рукой, и луна вписывается в «C», то она идет на убыль.

Растущая Луна в марте 2023 года: что нужно делать

  • двигаться к исполнению мечты;
  • обновить гардероб;
  • отказаться от вредных привычек;
  • записаться на курсы;
  • запускать проекты;
  • записаться на окрашивание волос;
  • заводить новые знакомства;
  • садить цветы;
  • делать ремонт;
  • обновить декор дома;
  • ходить в спортзал.

Растущая Луна в марте 2023 года: что категорически запрещено делать

  • не стоит пускать дела на самотек;
  • пасовать перед рискованными деловыми предложениями;
  • садиться на диету;
  • ссориться;
  • ругаться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
1434
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