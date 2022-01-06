Растущая Луна в январе 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

Люди з давних времен считают, что Луна может управлять эмоциями и жизнью.
Эзотерики считают, что растущая Луна наполняет мир энергией, из-за этого это время благоприятно для начинаний и обновлений.
В январе 2022 года Луна будет растущей з 3 по 17 января. Расскажем более подробно о том, что нужно делать в период растущей Луны и что категорически запрещено.
Растущая Луна: что это
Фазы Луны — периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Если приставить слева к Луне на небе воображаемую палочку, то если получится буква Р, то Луна растет.
Растущая Луна: эзотерика и астрология
Астрологи считают, что растущая Луна - это прекрасный период для разработки детальных планов на лунный месяц, она подходит для всех магических и эзотерических практик, которые направленные на рост, увеличение, выздоровление.
Фаза растущей Луны длится 14 дней вплоть до полнолуния. Она ассоциируется с развитием, способностью творить и преодолевать. Эзотерики утверждают, что возрастающий лунный свет способствует росту энергии, дарит уверенность в собственных силах.
Луна: мифология
В мифологии разных народов Луна и Солнце противопоставляются друг другу.. Так, в древнекитайской натурфилософии пассивное, тёмное, женственное начало инь соотносится с Луной, а активное, светлое, мужественное ян — с Солнцем.
В развитых мифологиях вместо непосредственного поклонения одушевлённой Луне появляются антропоморфные божества, олицетворяющие её. В неоязыческих традициях Луна почитается как воплощение Триединой богини.
Растущая Луна: что категорически нельзя делать
- считать мелочь;
- обсуждать чужое благосостояние;
- жаловаться на то, что денег не хватает;
- свистеть в доме;
- смахивать крошки со стола рукой;
- класть на стол сумки, шапки, ключи, перчатки и кошельки.
Растущая Луна: что обязательно нужно делать
- реализовывать свои планы;
- менять образ жизни;
- работать над своими целями;
- составлять планы;
- ходить на собеседование;
- открывать собственное дело;
- делать крупные покупки;
- отправляться в парикмахерскую.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Луна без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено