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Растущая Луна в январе 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

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Растущая Луна в январе 2022: что обязательно нужно сделать и что категорически запрещено

ТСН.ua

Люди з давних времен считают, что Луна может управлять эмоциями и жизнью. 

Эзотерики считают, что растущая Луна наполняет мир энергией, из-за этого это время благоприятно для начинаний и обновлений.

В январе 2022 года Луна будет растущей з 3 по 17 января. Расскажем более подробно о том, что нужно делать в период растущей Луны и что категорически запрещено. 

Растущая Луна: что это 

Фазы Луны — периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Если приставить слева к Луне на небе воображаемую палочку, то если получится буква Р, то Луна растет. 

Растущая Луна: эзотерика и астрология

Астрологи считают, что растущая Луна - это прекрасный период для разработки детальных планов на лунный месяц, она подходит для всех магических и эзотерических практик, которые направленные на рост, увеличение, выздоровление. 

Фаза растущей Луны длится 14 дней вплоть до полнолуния. Она ассоциируется с развитием, способностью творить и преодолевать. Эзотерики утверждают, что возрастающий лунный свет способствует росту энергии, дарит уверенность в собственных силах. 

Луна: мифология 

В мифологии разных народов Луна и Солнце противопоставляются друг другу.. Так, в древнекитайской натурфилософии пассивное, тёмное, женственное начало инь соотносится с Луной, а активное, светлое, мужественное ян — с Солнцем.

В развитых мифологиях вместо непосредственного поклонения одушевлённой Луне появляются антропоморфные божества, олицетворяющие её. В неоязыческих традициях Луна почитается как воплощение Триединой богини.

Растущая Луна: что категорически нельзя делать

  • считать мелочь;
  • обсуждать чужое благосостояние;
  • жаловаться на то, что денег не хватает;
  • свистеть в доме;
  • смахивать крошки со стола рукой;
  • класть на стол сумки, шапки, ключи, перчатки и кошельки.

Растущая Луна: что обязательно нужно делать 

  • реализовывать свои планы;
  • менять образ жизни;
  • работать над своими целями;
  • составлять планы;
  • ходить на собеседование;
  • открывать собственное дело;
  • делать крупные покупки;
  • отправляться в парикмахерскую. 

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