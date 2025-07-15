Разруха и наступление: победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала жуткие планы России

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о планах России в войне против Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

«Россия готовит что-то очень масштабное. Причем не так на фронте, как для гражданских. Разруха для простых людей. Открытые места, жилые дома, места для развлечений», — говорит она.

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На поле боя Россия хочет снова оккупировать те территории, которые Украина освободила ранее.

«Сделать это неожиданно, под шумок они хотят взять землю, которую уже захватывали», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.