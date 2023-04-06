Развязка уже близко: ведьма-некромант назвала точный год окончания войны

По ее прогнозам, война не закончится в этом году.

Ведьма-некромант Мария Тиха заявила, что развязка войны уже скоро, но окончание следует ожидать в следующем, 2024 году.

Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

"Я обращалась к мертвым с этим вопросом, и они ответили, что в этом году война не закончится. Затем я спросила у карт: "Будет ли 2024 год победным?" Мне выпала карта "Шестерка жезлов", а это победная карта. То есть, именно в следующем году закончится большая война", — сказала она.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологиня Яна Тимощук заявила, что в апреле Россия будет бить ракетами три украинских города. Это – Запорожье, Харьков, Днепр.

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