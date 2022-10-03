Решение Лукашенко вмешаться в войну приведет к краху и большим жертвам — таролог

Провидица с помощью карт таро спрогнозировала перспективы белорусской армии в случае нападения на Украину и предупредила об угрозе со стороны Беларуси.
Таролог Елена Бюн сделала предсказание возможного вторжения армии Лукашенко в Украину. Карто таро показали, что когда самопровозглашенный диктатор даст команду идти воевать в Украину, то такое решение сразу потерпит крах и приведет к большим жертвам.
Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.
По словам провидицы, границы нашего государства достаточно сильно укреплены.
"Украинские военные силы просчитывают все варианты ситуации, которая может сложиться со стороны Беларуси. Более того, у нас уже есть четко просчитанный план, как будем действовать в случае нападения. И карты говорят, что он достаточно мудр, но его по понятным причинам держат в секрете”, — отметила она.
Карты таро подсказывают провидице, что у Беларуси нет шансов во время вторжения, но угроза с территории этой страны все же существует.
"Во-первых, отсутствуют ресурсы в самой армии. Во-вторых, эшелоны мобилизованных, которых будут везти из РФ в Беларусь, в конечный пункт не попадут, их уничтожат на украинской границе. Но расслабляться не стоит. Потому что реальная угроза со стороны Беларуси все равно существует — она с воздуха, обстрелы будут, ракеты будут запускать”, — отметила она.
По словам Бюн, ситуация на белорусско-украинской границе еще долго будет оставаться напряженной. В частности, активизируются диверсионные группы, поэтому следует быть крайне осторожными.
Напомним, мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.
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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.