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Ретроградная Венера 2025: 10 эзотерических манифестаций, чтобы разорвать привязанности
Ретроградная Венера в 2025 году открывает простор для глубокого просмотра наших чувств.
Ретроградная Венера — это астрономическое явление, когда кажется, что планета Венера движется в обратном направлении по небу (это иллюзия, вызванная разностью скоростей вращения Земли и Венеры). Астрологически этот период считается временем переосмысления тем любви, ценностей, самооценки, финансов и отношений.
В 2025 году Венера будет ретроградной со 2 марта по 13 апреля в знаке Овна (огонь, импульсивность, Я).
Читайте подробнее в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
Особенности ретроградной Венеры:
Старые любви могут неожиданно "воскреснуть" (мысленно или в реальности).
Колебания самооценки, внутренние сомнения.
Необходимо переосмыслить, что ты ценишь в себе, других, в мире.
Часто приходит понимание, где были ложны ожидания или токсические привязанности.
Это не время начинать новые отношения или большие покупки, потому что они могут быть импульсивными и недолговечными.
Манифестации — это процесс сознательной формулировки и «излучения» своих желаний во Вселенную с верой в их осуществление. Условно говоря, это современная версия заклинания: ты формулируешь ясное намерение и вкладываешь в него энергию мысли и эмоции.
Ретроградная Венера – идеальное время не для мечтаний о чем-то новом, а для прощания, отпускания, перепрограммирования. Потому и манифестации здесь особенные.
10 Манифестаций для отпуска привязанностей под ретроградную Венеру 2025
Я освобождаю свое сердце от прошлого и открываю его новым возможностям.
Я прощаю себя за все оказавшиеся ошибочными выборы.
Я больше не держусь за людей, которые меня не выбирают.
Я разрываю связь с иллюзиями и представлениями, которые меня ограничивают.
Я принимаю свою ценность вне зависимости от того, кто рядом со мной.
Я отпускаю обиды и разочарования, которые мне больше не служат.
Я завершаю токсичные паттерны в отношениях и ценю себя.
Я с легкостью прощаю тех, кто причинил мне боль, и позволяю себе двигаться дальше.
Я закрываю дверь в прошлое и открываю сердце новой любви, когда придет время.
Я позволяю себе быть свободным/свободным от привязанности к тому, что не мое.
Как работать с этими манифестациями?
Запиши их от руки в дневнике или на листе.
Повторяй их каждый день в течение ретроградного периода.
Добавь практику — медитацию, очищение пространства, работу с телом.
Не бойся "пустоты" после отпуска. Она — простор для нового.
Напомним, что мы сообщали, что во время ретроградной Венеры 2025 года важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.