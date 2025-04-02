Ретроградная Венера 2025: три эффективных медитации, чтобы очиститься от бывших

Ретроградная Венера / © ТСН.ua

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Со 2 марта по 12 апреля 2025 года Венера будет двигаться ретроградно в знаке Овна. Это период:

эмоциональных вспышек и возвращения старых историй;

внутренней борьбы между желанием любить и страхом быть отвергнутыми;

время, когда бывшие могут неожиданно напомнить о себе;

лучший случай очиститься от токсичных воспоминаний, вернуть себе достоинство и свободу.

В настоящее время рекомендуется избегать новых романов, эмоциональных решений, кардинальных изменений во внешности. Вместо этого обратиться к себе, переосмыслить, что для вас настоящая любовь, рассказывает эзотерик Елена Кузьмич.

Три эффективных медитации для очищения от бывших

Медитация "Возвращение энергии"

Время: вечер, в спокойной атмосфере

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Сядьте или лягте удобно, закройте глаза. Представьте перед собой человека, с которым вас связывает болезненный опыт. Спокойно скажите про себя: “Я возвращаю тебе твою энергию. Я возвращаю себе свою. Мы свободны”. Представьте, как между вами разрывается световой канал и к вам возвращается ваш свет, целостность, жизненная сила.

Медитация "Сердце в розовом свете"

Время: утром или перед сном

Сосредоточьтесь на своем сердце. Представьте, как в груди воспламеняется мягкий розовый свет. С каждым вдохом оно расширяется, обнимает вас, исцеляет раны, наполняет любовью. Скажите себе: "Я заслуживаю любви. Я больше не держу прошлое в себе. Мое сердце свободно".

Медитация "Разрыв прошлых соглашений"

Время: во время ретроградной Венеры, в дни нисходящей Луны

Представьте себе нити или договоры (энергетические контракты), которые связывают вас с бывшими партнерами. Визуализируйте, как вы осторожно их разрываете, сжигаете или разрываете в свете, повторяя: "Я отменяю все обещания, привязанности и энергетические соглашения из прошлого. Отныне я принадлежу себе".

Что следует помнить в этот период

Не делайте резких шагов в отношениях.

Позвольте себе ностальгию, но не поддавайтесь иллюзиям.

Используйте время для глубокой работы над самоценностью и личными границами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.