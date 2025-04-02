Ретроградная Венера 2025: три ритуала, чтобы порвать с прошлыми отношениями

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Ретроградная Венера – это всегда время переоценки отношений, ценностей, любви к себе. В 2025 году она будет ретроградной со 2 марта по 12 апреля в знаке Овна - то есть период идеально подходит для того, чтобы сжечь мосты, проститься с токсичными воспоминаниями и вернуть себе энергию.

Предлагаем вашему вниманию три действенных ритуала, которые помогут вам отпустить прошлые отношения от эзотерика Елены Кузьмич .

Ритуал №1: Письмо прощения + огненная очистка

Когда: в любой день нисходящей Луны или во время пиковых дней ретроградной Венеры

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Что понадобится: лист бумаги, ручка, свеча

Как делать:

Сядьте в тишине, зажгите свечу. Напишите письмо своему бывшему партнеру/партнерше или самому себе из прошлого, где опишите все, что вас болит, все обиды, потери, невыполнимые ожидания. В конце письма напишите: “Я отпускаю этот опыт. Он больше не имеет власти надо мной. Я свободна”. Без сожаления сожгите письмо над огнем свечи и представляйте, как дым забирает все связывающие вас нити.

Ритуал №2: Обряд "Разрыв энергетических нитей"

Когда: в период ретроградной Венеры, лучше вечером

Что понадобится: черная нить или красная лента, ножницы

Как делать:

Возьмите нить или ленту и представьте, что она символизирует связь между вами и прошлым человеком. Держите нить двумя руками, проговаривая: “Я возвращаю тебе твою энергию. Я возвращаю себе свою. Между нами больше нет связи”. Перережьте нитку ножницами и представьте, как энергетический канал разорвался, а ваша энергия вернулась к вам. Остатки нити либо закопайте в землю, либо выбросьте с намерением: “Это прошлое больше не властно над моей жизнью".

Ритуал №3: Ванна очищения и любви к себе

Когда: в любой день, когда вы чувствуете тяжесть воспоминаний

Что понадобится: соль (морская или поваренная), лепестки розы, эфирное масло лаванды или розмарина

Как делать:

Наполните ванночку водой, добавьте соль, несколько капель масла и лепестки роз. Лягте в воду, закройте глаза и представьте, как все эмоциональные привязки, боль, жалость, обиды смываются с вас водой. Проговорите: “Я выбираю любовь к себе. Прошлое остается в прошлом. Я свободна”. После ванны смажьте тело кремом или маслом с намерением: "Я обнимаю себя. Я ценна. Я готова к новому".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.