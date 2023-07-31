Ретроградная Венера 23 июля — 4 сентября 2023: что делать и чего следует избегать

С 23 июля по 4 сентября 2023 года Венера будет ретроградной.

Такое происходит каждые полгода. Чем опасен этот период, что нужно сделать и чего следует избегать – читайте в нашем материале.

Ретроградность планет: что это

Ретроградное движение – движение в направлении, противоположном направлению прямого движения.

Ретроградность планеты означает, что с точки зрения наблюдателя на Земле она движется в Зодиаке в обратном направлении, словно пятится назад. Венера бывает ретроградной каждые полтора года. Особенно ретроградность Венеры могут заметить Тельцы и Весы, два знака покровителем которых она является.

Венера: астрономия

Венера — вторая по удаленности от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землей и Марсом, принадлежащая семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик – например, по массе и размерам – Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. У Венеры нет естественных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны.

Венера: мифология

Венера — в римской мифологии богиня красоты, чувственной любви, желания, плодородия и процветания. Соответствует древнегреческой Афродите. Символами богини были голубь и заяц (как знак плодовитости), из растений ей были посвящены мак, роза и мирт.

Венера: астрология и эзотерика

В астрологии планета Венера отвечает за любовь, отношения, выбор партнера, деньги, имидж и эстетику. Люди в период обратной Венеры обладают яркой выразительностью в создании гармоничного состояния своей души. К тому же их поведение с окружающими людьми и характер поступков как раз и зависит от духовного состояния организма. Во время ретроградной Венеры важно обратить внимание на сферу коммуникации. Будьте готовы к негативным выпадам людей, к конфликтам и разногласиям. Особенно это касается любовных отношений. Вторые половинки вдруг ни с того ни с сего начнут ревновать, ни доверять, ни желать разобраться и понять.

В эзотерическом контексте ретроградная Венера может быть воспринята как особый астрологический период, когда влияние Венеры на нашу жизнь усиливается или приобретает особую существенность. Ретроградность Венеры происходит, когда планета, наблюдая с Земли, кажется, двигаться обратно по небесному положению.

Следует отметить, что эзотерика и астрология не научные дисциплины, поэтому это больше вопрос верований и духовного подхода. Независимо от этого, ретроградная Венера считается важным периодом для самопознания, духовного роста и перемен во взаимоотношениях с другими людьми.

Вот несколько рекомендаций, которые можно делать во время ретроградной Венеры с точки зрения эзотерики:

Самопознание : Отведите время для самопознания и размышления о ваших внутренних желаниях, ценностях и потребностях. Практика медитации, журнала или общения с интуитивными друзьями может помочь вам лучше понять себя. Просмотр отношений : Ретроградная Венера часто увеличивает внимание к отношениям с другими. В этот период можно переосмыслить и пересмотреть ваши отношения с близкими людьми, партнерами, друзьями и коллегами. Прощение и освобождение : Ретроградная Венера может быть временем для прощения и освобождения от старых оскорблений. Позвольте отпустить негативные эмоции, связанные с прошлыми отношениями или раны, чтобы сделать место для новых опытов. Творчество : Энергия ретроградной Венеры также может вдохновлять творчество. Займитесь искусством, музыкой, плясками или любой другой формой выражения, что поможет вам выразить свои чувства и эмоции. Внимательность к стилистике Венера влияет на гармонию, эстетику и стиль. Это может быть хорошее время для просмотра вашего гардероба, стилистики жилья и вообще того, как вы представляете себя миру. Разрешение конфликтов : Если возникли конфликты или недоразумения, ретроградная Венера может помочь найти более сбалансированный подход к их разрешению. Будьте толерантны и открыты к диалогу. Уход за собой : Важно ухаживать за собой, как физически, так и эмоционально. Венера также отвечает за красоту, поэтому можно обратить внимание на свою внешность и здоровье.

Запомните, что ретроградность Венеры – это особое астрологическое время, и каждый человек может ощутить его влияние по-разному. Эти рекомендации могут помочь вам сосредоточиться на положительных аспектах этого периода и сделать его полезным для своего развития и роста.

Согласно эзотерическим верованиям, ретроградная Венера может оказывать влияние, которое приводит к вызову и испытанию в сфере межличностных отношений, креативности и восприятия красоты. Следовательно, во время этого периода рекомендуется воздержаться от определенных действий или соблюдать осторожность в своих решениях. Вот несколько вещей, которые можно избегать:

Радикальные изменения в отношениях : Избегайте внезапных и драматических изменений в романтических или личных отношениях во время ретроградной Венеры. По возможности лучше подождите до конца этого периода, прежде чем делать серьезные решения, связанные с партнерством или любовью. Запуск новых проектов : Ретроградная Венера может способствовать задержкам и незавершенным делам, поэтому во время этого периода не рекомендуется начинать новые креативные проекты или бизнес-инициативы. Вместо этого сосредоточьтесь на завершении и просмотре текущих дел. Покупка больших ценных вещей : Ретроградная Венера может приводить к непредсказуемым финансовым ситуациям или несовершенству в сфере эстетики. Избегайте покупки больших ценных вещей, особенно предметов красоты, которые вы не можете полностью оценить до конца ретроградности Венеры. Затягивание конфликтов : Не откладывайте конфликты или недоразумения на потом. Ретроградная Венера может усиливать эмоции и приводить к неприятным ситуациям, которые могут быть осложнены позже. Эксперименты со стилем : Избегайте радикальных изменений в вашем внешнем виде или стиле во время ретроградной Венеры. Есть риск неудачных экспериментов или недовольства со своим видом. Спонтанные отношения : Избегайте погружения в новые романтические отношения или начала спонтанных афер. Ретроградная Венера может создавать нестабильность и непонятность новых связей.

Следует помнить, что ретроградная Венера – это всего лишь астрологическая концепция, и каждый человек может ощутить ее влияние по-разному. Эти рекомендации носят лишь информативный характер, и решение о том, каким образом прожить этот период, остается на вашем собственном благоразумии.

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