Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено

Венера — в римской мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания.
С 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года Венера будет ретроградной. Такое происходит каждые полгода. Чем опасный этот период, что нужно сделать и чего стоит избегать - читайте в нашем материале.
Ретроградность планет: что это
Ретроградное движение — движение в направлении, противоположном направлению прямого движения.
Ретроградность планеты означает, что с точки зрения наблюдателя на Земле она движется в Зодиаке в обратном направлении, как бы пятится назад. Венера бывает ретроградной каждые полтора года. В 2021-2022 годах Венера делает петлю в Козероге. Особенно ретроградность Венеры могут заметить Тельцы и Весы, - два знака покровителем которых она является.
Венера: астрономия
Венера — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Венера не имеет естественных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны.
Венера: мифология
Венера — в римской мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания. Соответствует древнегреческой Афродите. Символами богини были голубь и заяц (как знак плодовитости), из растений ей были посвящены мак, роза и мирт.
Венера: астрология и эзотерика
В астрологии планета Венера отвечает за любовь, отношения, выбор партнера, деньги, имидж и эстетику. Люди в пepиoд пoпятнoй Beнepы имeют яpкую выpaжeннocть к coздaнию гapмoничнoгo cocтoяния cвoeй души. Пpи этoм иx пoвeдeниe c oкpужaющими людьми и xapaктep иx пocтупкoв кaк paз и зaвиcит oт дуxoвнoгo cocтoяния opгaнизмa. Во время ретроградной Венеры важно обратить внимание на сферу коммуникации. Будьте готовы к негативным выпадам людей, к конфликтам и разногласиям. Особенно это касается любовных отношений. Вторые половинки вдруг ни с того ни с сего начнут ревновать, ни доверять, ни желать разобраться и понять.
Ретроградная Венера: что нужно делать
- устроить распродажу личных вещей;
- дорого продать что-то старое;
- вернуться к минималистичном стилю в одежде;
- перебрать гардероб;
- возобновить обсуждение планов в паре;
- вернуть в ассортимент ранее успешную услугу или товар.
Ретроградная Венера: что запрещено
- знакомства и свидания;
- спешки с решительными шагами во взаимоотношениях;
- стремления к общению, настаивания на встречах;
- осуществления косметических процедур;
- планировать романтические путешествия на это время.
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