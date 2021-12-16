Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено

Венера — в римской мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания.

С 19 декабря 2021 года по 29 января 2022 года Венера будет ретроградной. Такое происходит каждые полгода. Чем опасный этот период, что нужно сделать и чего стоит избегать - читайте в нашем материале.

Ретроградность планет: что это

Ретроградное движение — движение в направлении, противоположном направлению прямого движения.

Ретроградность планеты означает, что с точки зрения наблюдателя на Земле она движется в Зодиаке в обратном направлении, как бы пятится назад. Венера бывает ретроградной каждые полтора года. В 2021-2022 годах Венера делает петлю в Козероге. Особенно ретроградность Венеры могут заметить Тельцы и Весы, - два знака покровителем которых она является.

Венера: астрономия

Венера — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Венера не имеет естественных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны.

Венера: мифология

Венера — в римской мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и процветания. Соответствует древнегреческой Афродите. Символами богини были голубь и заяц (как знак плодовитости), из растений ей были посвящены мак, роза и мирт.

Венера: астрология и эзотерика

В астрологии планета Венера отвечает за любовь, отношения, выбор партнера, деньги, имидж и эстетику. Люди в пepиoд пoпятнoй Beнepы имeют яpкую выpaжeннocть к coздaнию гapмoничнoгo cocтoяния cвoeй души. Пpи этoм иx пoвeдeниe c oкpужaющими людьми и xapaктep иx пocтупкoв кaк paз и зaвиcит oт дуxoвнoгo cocтoяния opгaнизмa. Во время ретроградной Венеры важно обратить внимание на сферу коммуникации. Будьте готовы к негативным выпадам людей, к конфликтам и разногласиям. Особенно это касается любовных отношений. Вторые половинки вдруг ни с того ни с сего начнут ревновать, ни доверять, ни желать разобраться и понять.

Ретроградная Венера: что нужно делать

устроить распродажу личных вещей;

дорого продать что-то старое;

вернуться к минималистичном стилю в одежде;

перебрать гардероб;

возобновить обсуждение планов в паре;

вернуть в ассортимент ранее успешную услугу или товар.

Ретроградная Венера: что запрещено

знакомства и свидания;

спешки с решительными шагами во взаимоотношениях;

стремления к общению, настаивания на встречах;

осуществления косметических процедур;

планировать романтические путешествия на это время.

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