Ретроградные планеты в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено 

Ретроградность — это движение планет против хода знаков Зодиака.
Про самую популярную планету, которая бывает ретроградной - Меркурий, написано очень много, но нужно заметить, что все планеты Солнечной системы бывают ретроградными, - среди исключений - только светила.
Ретроградность планет: что это
Ретроградность — это движение планет против хода знаков Зодиака. Но при этом, это явление чисто визуальное, то есть, иллюзия оптическая — для условного наблюдателя с Земли. Со своей орбите планеты никуда не разворачиваются.
При этом, с точки зрения астрологии, позитивные качества той или иной планеты как будто замедляются или искажаются - в этом и таится самая большая угроза ретроградности.
В январе 2022 года три планеты будут ретроградными - это Венера и Уран, которые продолжают свое ретроградное движение с прошлого года, и Меркурий, который станет ретроградным почти в середине второго месяца зимы.
Ретроградная Венера в январе 2022 года
Венера стала ретроградной еще 19 декабря и закончит пятиться 29 января 2022 года. Все это время она будет
в знаке зодиака Козерог. Астрологи говорят, что именно ретроградная Венера открывает глаза на проблемы в отношениях, которые не стоит замалчивать, а также возвращает бывших. Из-за этого важно не принимать никаких импульсивных или окончательных решений относительно любви. Ведь Венера названа так именно в честь богини любви Венеры.
Ретроградная Венера в январе 2022 года: что нельзя делать
- заводить романтические отношения;
- регистрировать брак;
- менять стиль;
- начинать косметические процедур;
- делать пластические операции;
- покупать одежду, украшения, ценные вещи, предметы роскоши, произведения искусства;
- менять дизайн интерьера;
- покупать недвижимость.
Ретроградная Венера в январе 2022 года: что нужно делать
- аккуратно возобновлять отношения;
- возвращаться к внешнему образу, который был у Вас когда-то, если он вам нравится;
- возвращать займы, отдавать кредиты;
- проходить повторные курсы.
Ретроградный Уран в январе 2022 года
Ретроградный Уран будет длиться с 20 октября 2021 года и до 8 января 2022 года. Астрологи уверяют, что период ретроградности Уран меняет события внезапно.
В период обратного Урана кажется, что перестают работать правила, а в людях просыпается особенная жажда свободы.
Ретроградный Уран в январе 2022 года: что категорически запрещено
- заниматься экстремальными видами спорта;
- цепляться;
- совершать необдуманные поступки;
- останавливаться на достигнутом.
Ретроградный Уран в январе 2022 года: что нужно делать
- довериться своей интуиции;
- записывать все идеи;
- двигаться, думать, познавать как можно больше;
- попробовать изменить свою жизнь.
Меркурий будет ретроградным с 14 января по 3 февраля. Астрологи утверждают, что планета Меркурий отвечает за документы, договоры, связь, технику, коммуникацию, деньги, информацию, транспорт, торговлю, интеллект, поездки, переговоры, обучение. В этих сферах, покровителем которых является Меркурий, в период ретроградности этой планеты начинаются неполадки.
Ретроградный Меркурий в январе 2022 года: что нужно делать
- заняться йогой;
- уделить время семье;
- быть более внимательным;
- навести порядок в делах и доме;
- возобновить отношения;
- завершать ранее начатые дела.
Ретроградный Меркурий в январе 2022 года: что категорически запрещено
- принимать важные решения;
- запускать новые проекты;
- подписывать соглашения и договоры;
- приобретать технику;
- отправляться в поездки.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам предсказывают