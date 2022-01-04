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Ретроградные планеты в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено 

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Ретроградные планеты в январе 2022: что нужно делать и что категорически запрещено 

ТСН.ua

Ретроградность — это движение планет против хода знаков Зодиака.

Про самую популярную планету, которая бывает ретроградной - Меркурий, написано очень много, но нужно заметить, что все планеты Солнечной системы бывают ретроградными, - среди исключений - только светила. 

Ретроградность планет: что это

Ретроградность — это движение планет против хода знаков Зодиака. Но при этом, это явление чисто визуальное, то есть, иллюзия оптическая — для условного наблюдателя с Земли. Со своей орбите планеты никуда не разворачиваются.

При этом, с точки зрения астрологии, позитивные качества той или иной планеты как будто замедляются или искажаются - в этом и таится самая большая угроза ретроградности. 

В январе 2022 года три планеты будут ретроградными - это Венера и Уран, которые продолжают свое ретроградное движение с прошлого года, и Меркурий, который станет ретроградным почти в середине второго месяца зимы.

Ретроградная Венера в январе 2022 года

Венера стала ретроградной еще 19 декабря и закончит пятиться 29 января 2022 года. Все это время она будет 
в знаке зодиака Козерог. Астрологи говорят, что именно ретроградная Венера открывает глаза на проблемы в отношениях, которые не стоит замалчивать, а также возвращает бывших. Из-за этого важно не принимать никаких импульсивных или окончательных решений относительно любви. Ведь Венера названа так именно в честь богини любви Венеры.

Ретроградная Венера в январе 2022 года: что нельзя делать 

  • заводить романтические отношения;
  • регистрировать брак;
  • менять стиль;
  • начинать косметические процедур;
  • делать пластические операции;
  • покупать одежду, украшения, ценные вещи, предметы роскоши, произведения искусства;
  • менять дизайн интерьера;
  • покупать недвижимость. 

Ретроградная Венера в январе 2022 года: что нужно делать

  • аккуратно возобновлять отношения;
  • возвращаться к внешнему образу, который был у Вас когда-то, если он вам нравится;
  • возвращать займы, отдавать кредиты; 
  • проходить повторные курсы.

Ретроградный Уран в январе 2022 года

Ретроградный Уран будет длиться с 20 октября 2021 года и до 8 января 2022 года. Астрологи уверяют, что период ретроградности Уран меняет события внезапно.

В период обратного Урана кажется, что перестают работать правила, а в людях просыпается особенная жажда свободы. 

Ретроградный Уран в январе 2022 года: что категорически запрещено

  • заниматься экстремальными видами спорта;
  • цепляться;
  • совершать необдуманные поступки;
  • останавливаться на достигнутом.

Ретроградный Уран в январе 2022 года: что нужно делать

  • довериться своей интуиции;
  • записывать все идеи;
  • двигаться, думать, познавать как можно больше;
  • попробовать изменить свою жизнь. 

Меркурий будет ретроградным с 14 января по 3 февраля. Астрологи утверждают, что планета Меркурий отвечает за документы, договоры, связь, технику, коммуникацию, деньги, информацию, транспорт, торговлю, интеллект, поездки, переговоры, обучение. В этих сферах, покровителем которых является Меркурий, в период ретроградности этой планеты начинаются неполадки.

Ретроградный Меркурий в январе 2022 года: что нужно делать

  • заняться йогой;
  • уделить время семье;
  • быть более внимательным;
  • навести порядок в делах и доме;
  • возобновить отношения;
  • завершать ранее начатые дела.

Ретроградный Меркурий в январе 2022 года: что категорически запрещено

  • принимать важные решения;
  • запускать новые проекты;
  • подписывать соглашения и договоры;
  • приобретать  технику;
  • отправляться в поездки.

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