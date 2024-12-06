Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: что категорически запрещено делать

В этот период лучше избегать поспешных решений и конфликтных ситуаций, поскольку ретроградный Марс усиливает напряжение и импульсивность.

В период ретроградного Марса с 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года есть определенные действия, которые категорически не рекомендуется выполнять, поскольку они могут привести к негативным последствиям:

1. Начинать новые проекты

Избегайте запуска важных дел, бизнеса или масштабных инициатив, ведь результаты могут быть непредсказуемыми.

Особенно нежелательно рисковать по финансовым делам.

2. Резко изменять направление жизни

Не следует принимать судьбоносные решения, такие как изменять работу, место жительства или заканчивать важные отношения.

Эти решения лучше отложить до завершения ретроградного периода.

3. Провоцировать конфликты

Избегайте споров, критики и агрессивных разговоров, особенно на работе или в семье.

Возникшие в это время разногласия могут быть трудными для преодоления.

4. Импульсивные действия

Категорически не рекомендуется действовать под влиянием эмоций или спешки.

Это касается как личных, так и профессиональных вопросов.

5. Окунаться в физические риски

Не следует заниматься экстремальными видами спорта или рисковыми активностями, ведь ретроградный Марс может способствовать травмам.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать ненужных трудностей и максимально эффективно использовать этот период для внутреннего роста.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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