Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: что категорически запрещено делать

Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: что категорически запрещено делать

Это время для анализа своих ошибок и завершения старых дел, а не для новых начинаний.

В этот период лучше избегать поспешных решений и конфликтных ситуаций, поскольку ретроградный Марс усиливает напряжение и импульсивность.

В период ретроградного Марса с 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года есть определенные действия, которые категорически не рекомендуется выполнять, поскольку они могут привести к негативным последствиям:

1. Начинать новые проекты

  • Избегайте запуска важных дел, бизнеса или масштабных инициатив, ведь результаты могут быть непредсказуемыми.
  • Особенно нежелательно рисковать по финансовым делам.

2. Резко изменять направление жизни

  • Не следует принимать судьбоносные решения, такие как изменять работу, место жительства или заканчивать важные отношения.
  • Эти решения лучше отложить до завершения ретроградного периода.

3. Провоцировать конфликты

  • Избегайте споров, критики и агрессивных разговоров, особенно на работе или в семье.
  • Возникшие в это время разногласия могут быть трудными для преодоления.

4. Импульсивные действия

  • Категорически не рекомендуется действовать под влиянием эмоций или спешки.
  • Это касается как личных, так и профессиональных вопросов.

5. Окунаться в физические риски

  • Не следует заниматься экстремальными видами спорта или рисковыми активностями, ведь ретроградный Марс может способствовать травмам.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать ненужных трудностей и максимально эффективно использовать этот период для внутреннего роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Похожие темы:

Следующая публикация