Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: что категорически запрещено делать

В этот период лучше избегать поспешных решений и конфликтных ситуаций, поскольку ретроградный Марс усиливает напряжение и импульсивность.
В период ретроградного Марса с 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года есть определенные действия, которые категорически не рекомендуется выполнять, поскольку они могут привести к негативным последствиям:
1. Начинать новые проекты
- Избегайте запуска важных дел, бизнеса или масштабных инициатив, ведь результаты могут быть непредсказуемыми.
- Особенно нежелательно рисковать по финансовым делам.
2. Резко изменять направление жизни
- Не следует принимать судьбоносные решения, такие как изменять работу, место жительства или заканчивать важные отношения.
- Эти решения лучше отложить до завершения ретроградного периода.
3. Провоцировать конфликты
- Избегайте споров, критики и агрессивных разговоров, особенно на работе или в семье.
- Возникшие в это время разногласия могут быть трудными для преодоления.
4. Импульсивные действия
- Категорически не рекомендуется действовать под влиянием эмоций или спешки.
- Это касается как личных, так и профессиональных вопросов.
5. Окунаться в физические риски
- Не следует заниматься экстремальными видами спорта или рисковыми активностями, ведь ретроградный Марс может способствовать травмам.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать ненужных трудностей и максимально эффективно использовать этот период для внутреннего роста.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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