Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: что означает этот период с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики

В астрологии ретроградный Марс символизирует период, когда энергия планеты, связанная с инициативой, активностью, борьбой и амбициями, уменьшает свою внешнюю силу и устремляется внутрь.

Активность снижается : тяжело начинать новые проекты или проявлять лидерские качества.

: тяжело начинать новые проекты или проявлять лидерские качества. Проблемы в отношениях : возможны конфликты из-за неумения контролировать эмоции.

: возможны конфликты из-за неумения контролировать эмоции. Самоанализ: это идеальное время для переосмысления действий, пересмотра своих целей и работы над внутренним балансом.

Марс, двигаясь через знаки Льва и Рака, может усиливать эмоциональность и потребность в признании. Люди могут испытывать трудности в преодолении агрессии, поэтому важно проявлять терпение.

Ретроградный Марс с точки зрения астрономии

С астрономической точки зрения ретроградное движение Марса – это оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы в скоростях вращения Земли и Марса вокруг Солнца.

Марс кажется движущимся назад по небесной сфере (ретроградно), хотя на самом деле его орбита остается стабильной.

Такое явление повторяется примерно раз в 26 месяцев и длится 60–80 дней.

Это астрономическое явление привлекает внимание не только специалистов, но и интересующихся взаимосвязью космоса и жизни на Земле.

Ретроградный Марс с точки зрения эзотерики

С эзотерической точки зрения ретроградный Марс воспринимается как период очищения от внутренних конфликтов и освобождения от прошлых оскорблений.

Энергетика планеты ослабевает , что создает чувство застоя, но это возможность для глубокой работы над собой.

, что создает чувство застоя, но это возможность для глубокой работы над собой. Работа с кармой : люди могут столкнуться с проблемами, напоминающими о незавершенных уроках прошлого.

: люди могут столкнуться с проблемами, напоминающими о незавершенных уроках прошлого. Защита энергии: рекомендуется избегать токсического общения и работать над усилением собственного энергетического поля из-за медитации, ритуалов очистки или оберегов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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