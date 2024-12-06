Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: что означает этот период с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики

Ретроградный Марс – это очень особый период
В астрологии ретроградный Марс символизирует период, когда энергия планеты, связанная с инициативой, активностью, борьбой и амбициями, уменьшает свою внешнюю силу и устремляется внутрь.
- Активность снижается: тяжело начинать новые проекты или проявлять лидерские качества.
- Проблемы в отношениях: возможны конфликты из-за неумения контролировать эмоции.
- Самоанализ: это идеальное время для переосмысления действий, пересмотра своих целей и работы над внутренним балансом.
Марс, двигаясь через знаки Льва и Рака, может усиливать эмоциональность и потребность в признании. Люди могут испытывать трудности в преодолении агрессии, поэтому важно проявлять терпение.
Ретроградный Марс с точки зрения астрономии
С астрономической точки зрения ретроградное движение Марса – это оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы в скоростях вращения Земли и Марса вокруг Солнца.
- Марс кажется движущимся назад по небесной сфере (ретроградно), хотя на самом деле его орбита остается стабильной.
- Такое явление повторяется примерно раз в 26 месяцев и длится 60–80 дней.
Это астрономическое явление привлекает внимание не только специалистов, но и интересующихся взаимосвязью космоса и жизни на Земле.
Ретроградный Марс с точки зрения эзотерики
С эзотерической точки зрения ретроградный Марс воспринимается как период очищения от внутренних конфликтов и освобождения от прошлых оскорблений.
- Энергетика планеты ослабевает, что создает чувство застоя, но это возможность для глубокой работы над собой.
- Работа с кармой: люди могут столкнуться с проблемами, напоминающими о незавершенных уроках прошлого.
- Защита энергии: рекомендуется избегать токсического общения и работать над усилением собственного энергетического поля из-за медитации, ритуалов очистки или оберегов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
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