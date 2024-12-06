Ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Обратите внимание на гороскоп во время ретроградного Марса
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025 года рассказывает, что Близнецы м мешают комплексы, а Девам стоит оценить шансы на всех.
Читайте подробный и точный гороскоп на ретроградный Марс 6 декабря 2024-24 февраля 2025 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка мечей"
Пора приступать к работе. В отношениях будет больно. На работе избегайте конфликтов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дьявол"
Впереди – новые искушения. В любви попробуйте что-нибудь новое. На работе ждите новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Луна"
Ваши комплексы вам мешают. В отношениях скрытое вылезет на поверхность. В рабочих вопросах остерегайтесь "подводных камней".
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – новые победы. Однако следует к ним уверенно двигаться в отношениях. На работе ждите новых достижений.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Освойте себя. В отношениях проявите активность. На работе уверенно двигайтесь вперед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Перед движением вперед изрядно оцените свои шансы на успех. В любви проверьте партнера. На работе не закапывайте свой талант в землю.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Проявите нрав. В отношениях не поддавайтесь на провокации. В рабочих вопросах продемонстрируйте характер.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Вы добились успеха. Двигайтесь в этом направлении и дальше. Наслаждайтесь отношениями. В работе позаботьтесь о месте основания своего дела.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка мечей"
Ожидайте новых вызовов. В отношениях вам могут разбить сердце. На работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король кубков"
Прислушивайтесь к мудрым советам. В любви раскройте ваше сердце пошире. На работе слушайте голос сердца.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка жезлов"
Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях распределяйте испытания на двоих. В рабочих вопросах будет сложно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Пора начинать что-то новое. В любви отправляйтесь куда-нибудь вместе. На работе попробуйте начать новый проект.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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