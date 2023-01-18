Ретроградный Марс окончил свое движения в 2023 году: правила поведения

Марс бывает ретроградным раз в два года и два месяца в течение от 66 до 88 дней.

Это делает ретроградный период Марса довольно важным событием, так как он бывает ретроградным реже, чем другие личные планеты. Но 12 января Марс перешел в директное или прямое движение.

Прямое и ретроградное движения планет: астрология

В рамках астрологии в целом и в рамках формулы души в частности существует не до конца осмысленное разделение фаз планет на ретроградную и директную (иногда еще выделяют и стационарную, т.е. неподвижную). При этом планета в ретроградной фазе довольно сильно меняет свои характеристики.

Ретроградность планет: влияние

Ретроградность – это «кривое зеркало», в котором в преувеличенном виде отображаются все слабости планет с точки зрения астрологии. Исчезает решительность, активность, желание действовать, которые нужны для достижения цели.

Ретроградный Марс: что это

Это оптическая иллюзия, которая с поверхности планеты выглядит как обратное движение Марса относительно Земли. Явление наблюдается при прохождении Земли мимо Марса и возникает из-за разности орбитальных скоростей планет и различий в их траекториях и орбитах.

Ретроградный Марс: астрология

В астрологии ретроградный Марс наделяют особым смыслом и строят прогнозы относительно его влияния на жизнь людей.

Марс: астрология

Марс – это планета активности, решительности и напора. Марс управляет знаками Овна и Скорпиона и представляет принципы активности, действия, проявленной энергии, инициативы, импульсивного включения в деятельность, энтузиазма, отстаивания своих прав, осуществления своих желаний, агрессивность, мужественность. Человек Марса значительно отличается от людей других планет. Его можно сравнить с пламенем, огнем. Характер этих людей активный, взрывчатый, безудержный.

Директный Марс: что нужно делать

Можно вернуться к конкретным действиям и переговорам.

Начать изменения, которые копились последнее время.

Стремится к победе.

Наращивать упорство в достижении цели.

Быть готовым идти на жертвы.

Переживать трудности ради великих достижений.

Наслаждаться амбициозностью и целеустремлённостью.

Красная планета войны двигалась в ретроградном попятном движении последние два с половиной месяца прошлого года.

Теперь, после разворота Марса в прямое движения человечество готово к старту, чтобы совершить рывок.

Следующий раз Марс начнет ретроградное движение с 6 декабря 2024 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения в 2023 году.

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Добавим, что ретроградный Меркурий окончился. Собрали для вас советы, что нужно делать.

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