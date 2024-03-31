Ретроградный Меркурий 1-25 апреля 2024: что категорически запрещено делать

Во время ретроградного движения Меркурия в астрологии и эзотерике нельзя выделить конкретные категорические правила, но существуют рекомендации, которые помогают избежать возможных проблем.

Заключение важных соглашений или подписание документов без внимательного пересмотра и понимания их содержания: ретроградное движение Меркурия может привести к путанице и недоразумениям. Подписание важных соглашений или документов без вдумчивого анализа может привести к нежелательным последствиям в будущем. Начало новых проектов или инициатив: ретроградный Меркурий часто ассоциируется с задержками, ошибками и препятствиями. Этот период лучше использовать для завершения незавершенных дел или просмотра прошлых проектов. Покупка новой техники или электроники: в этот период могут возникать проблемы с техникой или электроникой, поэтому лучше отложить эти покупки до конца ретроградного движения Меркурия. Планирование важных поездок или поездок: ретроградный Меркурий часто сопровождается задержками и непредсказуемыми изменениями в маршрутах. Лучше ограничить планы на поездки и поездки в этот период. Важные коммуникации или обсуждения: время ретроградного Меркурия может быть не лучшим для важных разговоров или обсуждений, поскольку могут возникать недоразумения или конфликты. Запуск новых рекламных или маркетинговых кампаний: в этот период лучше воздержаться от запуска новых кампаний, поскольку возможность предсказать их эффективность может быть усложнена. Планирование важных событий, вечеринок или мероприятий: ретроградный Меркурий может приносить непредвиденные изменения или задержки, поэтому лучше отложить планировку больших событий до истечения этого периода. Большие покупки или инвестиции: в этот период может быть сложно принять обдуманное решение по крупным покупкам или инвестициям из-за возможных проблем со связью и непредвиденных обстоятельств. Запуск новых программ или социальных медиа-проектов: ретроградный Меркурий может приводить к техническим проблемам или сбоям, поэтому лучше воздержаться от запуска новых программ или проектов. Рассказы или распространение слухов без проверки фактов: в этот период лучше избегать рассказов или распространения слухов, поскольку может быть больше шансов на недоразумение или неверную интерпретацию информации.

Следует отметить, что эти рекомендации основываются на астрологических верованиях и могут отличаться в зависимости от индивидуальных убеждений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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