Ретроградный Меркурий 1-25 апреля 2024 года: три сильных эзотерических ритуала

Ретроградное движение Меркурия затрагивает энергетику и может вызвать некоторые трудности. Поэтому эзотерические ритуалы, направленные на сохранение гармонии и баланса, могут быть полезны. Вот три сильных эзотерических практики, которые могут помочь во время ретроградного Меркурия:

Ритуал очистки и защиты аур: Начните ритуал медитации, чтобы сосредоточиться и сделать связь с собственной энергией.

Используйте ароматические травы или эфирные масла, такие как салвия, пальмароза или другие, обладающие свойствами очистки и защиты. Распылите их или используйте в комнате.

Возьмите кристаллы, такие как черный турмалин или аметист, известные своей способностью к защите аур и очистке отрицательной энергии. Разместите их у входа в помещение или под подушку во время сна.

Используйте движения рук и интуицию, чтобы почувствовать энергетические блоки и распустить их, позволяя своей энергии свободно циркулировать. Ритуал укрепления коммуникации и понимания: Создайте спокойную среду для медитации и ритуала, используя свечи, ароматы и мягкое освещение.

Работайте с кристаллами, такими как сапфир или лабрадорит, которые помогут укрепить связь с внутренним голосом и повысить интуицию.

Используйте мантры или аффирмации, чтобы укрепить свою способность выражать свои мысли и услышать сообщения от внутреннего "я".

Обратите внимание на сны и интуитивные ощущения, которые могут содержать важные сообщения в этот период. Ритуал привлечения положительной энергии и успеха: Создайте атмосферу объятия и радости с помощью музыки, цветов и цветных свечей.

Используйте кристаллы, такие как цитрин, для усиления энергии успеха и привлечения положительной удачи.

Работайте с интенциями и визуализацией, чтобы концентрировать внимание на своих целях и желаниях. Изображайте себе, как вы добьетесь своих мечтаний, и чувствуйте это в своем сердце.

Используйте световые коды, символы или мантры, которые известны своей способностью привлекать успех и положительную энергию.

Эти ритуалы могут быть полезны для поддержания гармонии и баланса во время ретроградного движения Меркурия, а также использования его энергии для личного развития и духовного роста.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее тарологиня предусмотрела ситуацию на фронте.

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