Ретроградный Меркурий 15 марта – 7 апреля 2025: что означает этот период и 10 эзотерических манифестаций

Этот ретроградный Меркурий станет периодом глубокого самоанализа, когда прошедшие события и нерешенные вопросы могут снова напомнить о себе, требуя пересмотра и осознания.
Ретроградный Меркурий в этот период будет проходить в знаках Овна и Рыб, что делает его особенно напряженным в вопросах коммуникации, планирования и внутреннего самопознания.
- Меркурий в Овне (до 22 марта): возможны импульсивные решения, агрессивная коммуникация, недоразумение в спорах.
- Меркурий в Рыбах (с 23 марта): увеличится склонность к путанице, иллюзиям, обострению интуиции, возвращению незавершенных дел, внутреннему поиску истины.
Основные особенности этого ретрограда:
- Недоразумение в общении, конфликты из-за поспешных выводов.
- Возвращение старых знакомых, проектов, воспоминаний.
- Трудности с техникой, транспортом, задержки в поездках.
- Сильное влияние подсознания и интуиции.
- Время для завершения, переосмысления, самопознания.
Что такое манифестации в эзотерике?
Манифестация – сознательное использование энергии мыслей, слов и действий для создания желаемой реальности. Это может быть в форме аффирмаций, ритуалов, визуализаций, работы с энергиями и символами.
10 эзотерических манифестаций во время ретроградного Меркурия
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Манифестация освобождения – напишите на бумаге все, что больше не служит вам (страхи, оскорбления, токсичные связи) и сожгите его, представляя, как энергия освобождается.
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Ритуал очистки пространства – используйте дым шалфея, пало санто или свечу, чтобы убрать старую энергию и подготовиться к новому этапу.
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Ретроградное письмо – ведите дневник, анализируя старые ситуации, чтобы увидеть скрытые уроки и найти новые решения.
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Аффирмации о ясности мысли – каждый день повторяйте: "Мои мысли чисты, мои решения мудры, я доверяю своему внутреннему голосу".
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Визуализация завершения дел – представьте, как все незавершенные проекты заканчиваются, энергия освобождается, а вы двигаетесь дальше без помех.
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Работа с кристаллами – используйте лабрадорит (интуиция), аметист (духовную защиту) или гематит (заземление) для баланса энергии.
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Ритуал прощения – напишите письмо прощения себе или другому человеку (можно не отправлять), чтобы очистить эмоциональное пространство.
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Техника зеркальной медитации – смотрите в зеркало, проговаривая слова любви и принятия к себе, особенно в дни, когда чувствуете смятение.
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Перепрограммирование подсознания – слушайте мантры или работайте с гипномедитациями для глубокой трансформации старых убеждений.
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Таро или руническое предсказание – получите подсказки, какие аспекты жизни требуют просмотра во время этого ретроградного периода.
Что не следует делать в этот период?
- Начинать важные дела, подписывать контракты.
- Покупать дорогие вещи (телефон, авто, технику).
- Конфликтовать из-за недоразумения.
- Принимать импульсивные решения.
Этот период лучше всего использовать для саморефлексии, переосмысления прошлого и внутренней перезагрузки.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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