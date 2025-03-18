Ретроградный Меркурий 15 марта – 7 апреля 2025: что означает этот период и 10 эзотерических манифестаций

Этот ретроградный Меркурий станет периодом глубокого самоанализа, когда прошедшие события и нерешенные вопросы могут снова напомнить о себе, требуя пересмотра и осознания.

Ретроградный Меркурий в этот период будет проходить в знаках Овна и Рыб, что делает его особенно напряженным в вопросах коммуникации, планирования и внутреннего самопознания.

Меркурий в Овне (до 22 марта) : возможны импульсивные решения, агрессивная коммуникация, недоразумение в спорах.

: возможны импульсивные решения, агрессивная коммуникация, недоразумение в спорах. Меркурий в Рыбах (с 23 марта): увеличится склонность к путанице, иллюзиям, обострению интуиции, возвращению незавершенных дел, внутреннему поиску истины.

Основные особенности этого ретрограда:

Недоразумение в общении, конфликты из-за поспешных выводов.

Возвращение старых знакомых, проектов, воспоминаний.

Трудности с техникой, транспортом, задержки в поездках.

Сильное влияние подсознания и интуиции.

Время для завершения, переосмысления, самопознания.

Что такое манифестации в эзотерике?

Манифестация – сознательное использование энергии мыслей, слов и действий для создания желаемой реальности. Это может быть в форме аффирмаций, ритуалов, визуализаций, работы с энергиями и символами.

10 эзотерических манифестаций во время ретроградного Меркурия

Манифестация освобождения – напишите на бумаге все, что больше не служит вам (страхи, оскорбления, токсичные связи) и сожгите его, представляя, как энергия освобождается. Ритуал очистки пространства – используйте дым шалфея, пало санто или свечу, чтобы убрать старую энергию и подготовиться к новому этапу. Ретроградное письмо – ведите дневник, анализируя старые ситуации, чтобы увидеть скрытые уроки и найти новые решения. Аффирмации о ясности мысли – каждый день повторяйте: "Мои мысли чисты, мои решения мудры, я доверяю своему внутреннему голосу". Визуализация завершения дел – представьте, как все незавершенные проекты заканчиваются, энергия освобождается, а вы двигаетесь дальше без помех. Работа с кристаллами – используйте лабрадорит (интуиция), аметист (духовную защиту) или гематит (заземление) для баланса энергии. Ритуал прощения – напишите письмо прощения себе или другому человеку (можно не отправлять), чтобы очистить эмоциональное пространство. Техника зеркальной медитации – смотрите в зеркало, проговаривая слова любви и принятия к себе, особенно в дни, когда чувствуете смятение. Перепрограммирование подсознания – слушайте мантры или работайте с гипномедитациями для глубокой трансформации старых убеждений. Таро или руническое предсказание – получите подсказки, какие аспекты жизни требуют просмотра во время этого ретроградного периода.

Что не следует делать в этот период?

Начинать важные дела, подписывать контракты.

Покупать дорогие вещи (телефон, авто, технику).

Конфликтовать из-за недоразумения.

Принимать импульсивные решения.

Этот период лучше всего использовать для саморефлексии, переосмысления прошлого и внутренней перезагрузки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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