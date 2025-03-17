Ретроградный Меркурий 15 марта – 7 апреля 2025 года: нюансы периода и 10 психологических афирмаций

Ретроградный Меркурий в марте-апреле 2025 года может провоцировать чувство хаоса в общении, задержки в делах и возвращение старых ситуаций, требующих пересмотра
Ретроградный Меркурий в 2025 году будет проходить с 15 марта по 7 апреля, и этот период будет иметь характерные трудности, связанные с коммуникацией, документами, техникой и транспортом. Рассмотрим ключевые аспекты этого цикла и подберем 10 психологических афирмаций для поддержания внутреннего равновесия.
Нюансы ретроградного Меркурия (15 марта – 7 апреля 2025 года)
- Знаки прохождения Меркурий начнет ретроградное движение в знаке Овна, что может усилить импульсивность в общении, риск неправильных решений и конфликтов.
- Воздействие на коммуникацию: Возникают трудности в выражении мнений, возможные недоразумения, недосказанности, извращение информации.
- Задержки и технические сбои Возможны проблемы с транспортом, гаджетами, связью и электронными устройствами.
- Риск возврата прошлого: Люди и ситуации из прошлого могут напомнить о себе, особенно старых знакомых, бывших партнерах или нерешенных вопросах.
- Просмотр решений: Не следует принимать серьезные решения, подписывать важные документы или запускать новые проекты. Лучше анализировать, завершать незавершенное, исправлять ошибки.
10 психологических афирмаций для ретроградного Меркурия
- Я принимаю все изменения спокойно и уверенно.
- Я просто выражаю свои мысли и нахожу правильные слова.
- Мои действия мудры, обдуманы и гармоничны.
- Я отпускаю прошлое и открываюсь для новых возможностей.
- Я доверяю процессу жизни и знаю, что все складывается наилучшим образом.
- Я терпеливая и внимательная в общении с другими.
- Я нахожу баланс между разумом и сердцем.
- Я легко адаптируюсь к изменениям и неожиданностям.
- Мои решения взвешены, и я позволяю себе принимать паузу перед важными шагами.
- Я спокойно прохожу ретроградный Меркурий, наполняя себя мудростью и гармонией.
Рекомендации на период ретроградного Меркурия
- Будьте внимательны к деталям в документах и сообщениях.
- Избегайте импульсивных решений и конфликтов.
- Используйте это время для анализа, устранения ошибок и завершения старых дел.
- Упражняйте спокойствие, терпение и осознанность в общении.
Этот период можно использовать для просмотра старых идей, работы над собой и внутренней очистки.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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