Ретроградный Меркурий 15 марта – 7 апреля 2025 года: особенности периода и что стоит сделать

Ретроградный Меркурий 15 марта – 7 апреля 2025 года является периодом замедления, переосмысления и возвращения к прошлым темам, требующим завершения или пересмотра.

Ретроградный Меркури – это астрономическое явление, когда планета, двигаясь по своей орбите, кажется, будто движется в обратном направлении. В 2025 году этот период продлится с 15 марта по 7 апреля, влияя на коммуникацию, документооборот, технику и внутренние процессы переосмысления.

Особенности периода

Задержки и недоразумения – возможные проблемы в переговорах, путаница в документах, неопределенность в делах.

– возможные проблемы в переговорах, путаница в документах, неопределенность в делах. Сбои в технике – учащаются неисправности электроники, возможны проблемы со связью и транспортом.

– учащаются неисправности электроники, возможны проблемы со связью и транспортом. Возвращение прошлого могут напомнить о себе старые ситуации, люди, отношения или незавершенные дела.

могут напомнить о себе старые ситуации, люди, отношения или незавершенные дела. Неожиданные изменения планов – быть гибкими и готовыми к корректировке расписания.

– быть гибкими и готовыми к корректировке расписания. Сложность в принятии новых решений – этот период лучше посвятить анализу, чем активным новым начинаниям.

Что следует сделать с точки зрения эзотерики

Завершить незаконченные дела , пересмотреть то, что было отложено.

, пересмотреть то, что было отложено. Проверка документов и информации во избежание ошибок и недоразумений.

во избежание ошибок и недоразумений. Очищать пространство , как физическое (уборка, избавление от ненужного), так и энергетическое.

, как физическое (уборка, избавление от ненужного), так и энергетическое. Заниматься самоанализом, подводить итоги и пересматривать свои решения.

Практиковать покой и терпение , не поддаваться импульсивным эмоциям.

, не поддаваться импульсивным эмоциям. Вернуться к старым идеям , обдумать их повторно, но не приступать к реализации.

, обдумать их повторно, но не приступать к реализации. Защищать энергетическое поле, избегать токсического общения и работать над внутренним равновесием.

Ретроградный Меркурий – время переосмысления, пересмотра и коррекции. Используя его для завершения старого и анализа пройденного, можно эффективно подготовить почву для будущих изменений после завершения ретроградного периода.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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