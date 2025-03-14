Ретроградный Меркурий 15 марта – 7 апреля 2025 года: особенности периода и что стоит сделать

Ретроградный Меркурий 15 марта – 7 апреля 2025 года является периодом замедления, переосмысления и возвращения к прошлым темам, требующим завершения или пересмотра.
Ретроградный Меркури – это астрономическое явление, когда планета, двигаясь по своей орбите, кажется, будто движется в обратном направлении. В 2025 году этот период продлится с 15 марта по 7 апреля, влияя на коммуникацию, документооборот, технику и внутренние процессы переосмысления.
Особенности периода
- Задержки и недоразумения – возможные проблемы в переговорах, путаница в документах, неопределенность в делах.
- Сбои в технике – учащаются неисправности электроники, возможны проблемы со связью и транспортом.
- Возвращение прошлого могут напомнить о себе старые ситуации, люди, отношения или незавершенные дела.
- Неожиданные изменения планов – быть гибкими и готовыми к корректировке расписания.
- Сложность в принятии новых решений – этот период лучше посвятить анализу, чем активным новым начинаниям.
Что следует сделать с точки зрения эзотерики
- Завершить незаконченные дела, пересмотреть то, что было отложено.
- Проверка документов и информации во избежание ошибок и недоразумений.
- Очищать пространство, как физическое (уборка, избавление от ненужного), так и энергетическое.
- Заниматься самоанализом, подводить итоги и пересматривать свои решения.
- Практиковать покой и терпение, не поддаваться импульсивным эмоциям.
- Вернуться к старым идеям, обдумать их повторно, но не приступать к реализации.
- Защищать энергетическое поле, избегать токсического общения и работать над внутренним равновесием.
Ретроградный Меркурий – время переосмысления, пересмотра и коррекции. Используя его для завершения старого и анализа пройденного, можно эффективно подготовить почву для будущих изменений после завершения ретроградного периода.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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