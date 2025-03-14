Ретроградный Меркурий 15 марта — 7 апреля 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Ретроградный Меркурий – это период, когда планета отвечающая за коммуникацию, мышление, путешествия и технику создает иллюзию движения в обратном направлении. В 2025 году этот период продлится с 15 марта по 7 апреля, влияя на повседневную жизнь из-за задержек, путаницы в информации и необходимости возвращения к прошлым делам.

Нюансы периода

Задержки и недоразумения – возможные трудности в переговорах, трудности в коммуникации, проблемы с передачей информации.

– возможные трудности в переговорах, трудности в коммуникации, проблемы с передачей информации. Ошибки в документах – важно проверять все детали, особенно перед подписанием соглашений.

– важно проверять все детали, особенно перед подписанием соглашений. Возврат прошлого – могут активизироваться старые связи, незакрытые вопросы и ситуации, требующие пересмотра.

– могут активизироваться старые связи, незакрытые вопросы и ситуации, требующие пересмотра. Технические неисправности – повышен риск сбоев в работе электроники, транспорта, связи.

– повышен риск сбоев в работе электроники, транспорта, связи. Эмоциональная напряженность – возможны перепады настроения, повышенная чувствительность к словам и действиям других людей.

Что категорически запрещено делать

Начать новые дела, проекты или бизнес – запущенное в этот период может наталкиваться на трудности или нуждаться в пересмотре.

– запущенное в этот период может наталкиваться на трудности или нуждаться в пересмотре. Подписывать важные документы и соглашения без тщательной проверки – высокий риск ошибок и непредвиденных нюансов.

– высокий риск ошибок и непредвиденных нюансов. Совершать большие покупки, особенно электроники и транспорта – техника, приобретенная в этот период, может быстро ломаться или иметь скрытые дефекты.

Сменять работу или начинать новые отношения – высокий шанс разочарований или необходимости вернуться к старым вариантам.

– высокий шанс разочарований или необходимости вернуться к старым вариантам. Действовать импульсивно, принимать поспешные решения – лучше сначала все обдумать и подождать более благоприятного периода.

– лучше сначала все обдумать и подождать более благоприятного периода. Прибегать к выяснению отношений и конфликтов – риск непонимания и обострения ситуации слишком высок.

– риск непонимания и обострения ситуации слишком высок. Планировать дальние путешествия без запасного варианта – возможны задержки рейсов, потери багажа или неразбериха в маршрутах.

Ретроградный Меркурий – это не время для активных изменений, а период анализа, завершения старых дел и переосмысления. Если избегать поспешных решений и осознанно действовать, можно использовать это время с пользой, сосредотачиваясь на саморазвитии и внутренней гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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