Ретроградный Меркурий 15 марта — 7 апреля 2025: три медитации для работы с прошлым

Ретроградный Меркурий с 15 марта по 7 апреля 2025 – это период, когда важно пересмотреть свои прошлые решения, завершить незавершенное и избегать поспешных выводов

Ретроградный Меркурий – один из самых известных астрологических периодов, который традиционно ассоциируется с недоразумениями, техническими сбоями, задержками в делах и возвращением ситуаций из прошлого. С точки зрения астрономии, это явление происходит тогда, когда Меркурий кажется движущимся в обратном направлении относительно Земли. Хотя на самом деле это лишь оптическая иллюзия, ее влияние на нашу жизнь может быть достаточно ощутимым.

В 2025 году ретроградный Меркурий состоится с 15 марта по 7 апреля, проходя через знак Овна. Это принесет особый упор на темы самовыражения, инициатив и личных решений. Могут возникать трудности в общении, путаница во мнениях, необходимость пересмотра старых планов и возвращение к незавершенным делам.

Однако ретроградный Меркурий это не только хаос и трудности. Это также время, когда Вселенная позволяет разобраться с прошлым, исправить ошибки и завершить то, что долго оставалось открытым. Именно поэтому в этот период особенно полезны практики рефлексии, пересмотра жизненных уроков и медитации на исцеление прошлого.

В этом контексте три медитации для работы с прошлым помогут вам освободиться от тяжести старых эмоций, вернуть себе внутреннюю силу и с ясностью посмотреть вперед.

Ретроградный Меркурий с 15 марта по 7 апреля 2025 года – это время, когда следует переосмыслить прошедшие события, восстановить связь с собой и закрыть незавершенные ситуации. Вот три медитации, которые помогут вам работать с прошлым в этот период.

1. Медитация очищения от бремени прошлого

Цель: отпустить беспокоящие ситуации и обрести внутреннее спокойствие.

Как выполнять:

Сядьте или ложитесь в удобном месте, закройте глаза. Представьте белый свет, окружающий вас и проникающий в каждую клетку тела. Мысленно вспомните событие или человека, вызывающего у вас тяжелые чувства. Представьте, как это воспоминание превращается в темный клубок энергии. Медленно вдыхайте и выдыхайте, наблюдая, как белый свет растворяет этот клубок. Повторите афирмацию: "Я отпускаю прошлое. Оно больше не имеет власти надо мной. Я свободна(ый)." Когда почувствуете облегчение, поблагодарите себя и завершите практику.

Медитация примирения с прошлым "Письмо себе"

Цель: обрести покой и принять свой опыт.

Как выполнять:

Возьмите лист бумаги или представьте, что пишете письмо себе в прошлом. Запишите или мысленно выразите поддержку тому "я", что столкнулось с трудом. Расскажите, как этот опыт сделал вас сильнее и чему он вас научил. Закончите письмо словами: "Я принимаю себя и свое прошлое. Я позволяю себе жить в настоящем." Если это реальное письмо, можете его сжечь или скрыть как символ завершения работы с прошлым.

3. Медитация возвращения утраченных частей себя

Цель: вернуть свою силу и интегрировать разрозненные аспекты личности.

Как выполнять:

Закройте глаза, дышите спокойно и глубоко. Представьте, что вы стоите в своем излюбленном месте природы (лес, берег реки, поле и т.д.). Почувствуйте, что части вашей энергии, потерянные в прошедших событиях, начинают возвращаться к вам. Они могут выглядеть как световые шарики, струи энергии или очертания фигур. Когда они затрагивают вас, вы чувствуете, как наполняетесь целостностью и силой. Повторите: "Я возвращаю себе свою силу. Все части меня – со мной." Почувствуйте гармонию и завершенность, затем медленно откройте глаза.

Можете выполнять его в произвольном порядке, ориентируясь на внутренние ощущения. Если какая-то из них вызывает сильные эмоции, это знак, что вам особенно нужна.

Ретроградный Меркурий – не только о хаосе в делах, но и возможности глубокого внутреннего исцеления. Используйте это время для примирения с прошлым и очистки пространства для нового.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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