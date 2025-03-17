Ретроградный Меркурий 15 марта — 7 апреля 2025: три ритуала во избежание возвращения прошлого

Этот период может принести ощущение дежавю, когда кажется, что вы снова сталкиваетесь с теми же ситуациями или людьми, но на новом уровне осознания

Ретроградный Меркурий – это период, когда планета, отвечающая за коммуникацию, информацию, путешествия и технику, словно движется назад (с точки зрения Земли). В 2025 году он будет проходить через знак Овна, что придаст этому периоду особую динамику и остроту.

Основные особенности ретроградного Меркурия в марте-апреле 2025 года:

Импульсивность и поспешность в решениях

Овен – знак огня, а значит, во время ретроградного движения Меркурия возможны резкие изменения мыслей, конфликты, необдуманные решения и слова, о которых можно пожалеть. Следует избегать импульсивных поступков и останавливаться перед тем, как что-либо сказать или сделать. Возвращение прошлого, старых конфликтов и людей

В этот период могут появиться люди из прошлого, особенно те, с кем остались незавершенные дела или конфликты. Это время, когда придется либо пересмотреть отношения, либо окончательно закрыть дверь. Неожиданные технические проблемы и задержки

Под ретро-меркурием особенно часто ломаются гаджеты, возникают сбои в электронных системах, задержки в транспорте. Если нужно купить технику или подписать важный документ – лучше подождать до 7 апреля. Трудности в общении и неправильное понимание

Слова могут восприниматься неправильно, возможны ссоры из-за неосторожных высказываний. В этот период важно говорить четко и уточнять детали во избежание недоразумений. Старые идеи могут получить новую жизнь

Хотя начинать что-то новое не советуют, этот период прекрасен для просмотра старых проектов, возвращения к незавершенным делам.

Что можно делать в этот период?

Просматривать старые планы, документы, исправлять ошибки.

Завершать то, что давно откладывалось.

Очищать пространство от лишнего, избавляться от ненужного.

Медитировать, работать с прошлыми страхами.

Чего лучше избегать?

Начала новейших проектов, огромных покупок, принципиальных решений.

Подписание контрактов, оформление документов.

Резкие изменения в отношениях (разрывов, примирений — они могут быть временными).

Покупка техники или транспорта.

Этот период может быть непростым, но если действовать обдуманно, ретроградный Меркурий станет временем очищения, завершения и осознаний.

Ретроградный Меркурий часто приносит возвращение людей, ситуаций или проблем из прошлого. Если вы хотите избежать этого и закрыть дверь в прошлое, вот три ритуала, которые помогут отпорить старые связи и не позволить прошлому влиять на вас.

1. Ритуал сжигания прошлого

Что нужно: лист бумаги, ручка, свеча (желательно черного или синего цвета), металлическая или керамическая тарелка.

Как проводить:

Напишите на листе все, что хотите оставить в прошлом: имена людей, ситуации, страхи, болезненные воспоминания.

Зажгите свечу, всмотритесь в ее пламя и скажите:

«Я отпускаю прошлое, оно больше не властно надо мной. Я иду вперед!

«Я отпускаю прошлое, оно больше не властно надо мной. Я иду вперед! Сожгите лист в огне свечи (аккуратно, над тарелкой) и представьте, как все старые привязки исчезают вместе с дымом.

Золу смойте водой или закопайте в землю, говоря:

«Пусть растворится и не возвращается!»

2. Ритуал разрыва энергетических связей

Что нужно: белая или фиолетовая нить, ножницы.

Как проводить:

Закройте глаза и мысленно представьте человека или ситуацию, которая вас преследует.

Обмотайте запястье нитью, представляя, что это связь между вами и тем, что вы хотите отпустить.

Скажите:

«Я разрываю связи с прошлым, оно не властно надо мной».

«Я разрываю связи с прошлым, оно не властно надо мной». Перережьте нить ножницами, чувствуя, как связь разрывается.

Выбросьте обрезки нити или сожгите, чтобы окончательно закрыть энергетический канал.

Ритуал очищения пространства от прошлого

Что нужно: соль, вода, лавровый лист или шалфей.

Как проводить:

Добавьте соль в воду и протрите дверные ручки, оконные рамы и порог жилья, говоря:

«Я очищаю свой дом от всего, что тянет меня обратно. Только новое и хорошо входит сюда.

«Я очищаю свой дом от всего, что тянет меня обратно. Только новое и хорошо входит сюда. Зажгите сухой лавровый лист или шалфей и обойдите помещение, очищая его от остаточной энергии прошлого.

Когда закончите, откройте окна, чтобы выпустить старую энергию.

Эти ритуалы помогут вам символически и энергетически закрыть дверь в прошлое, не позволяя ему снова вторгнуться в вашу жизнь во время ретроградного Меркурия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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