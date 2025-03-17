Ретроградный Меркурий 15 марта — 7 апреля 2025: три ритуала во избежание возвращения прошлого

Этот период может принести ощущение дежавю, когда кажется, что вы снова сталкиваетесь с теми же ситуациями или людьми, но на новом уровне осознания
Ретроградный Меркурий – это период, когда планета, отвечающая за коммуникацию, информацию, путешествия и технику, словно движется назад (с точки зрения Земли). В 2025 году он будет проходить через знак Овна, что придаст этому периоду особую динамику и остроту.
Основные особенности ретроградного Меркурия в марте-апреле 2025 года:
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Импульсивность и поспешность в решениях
Овен – знак огня, а значит, во время ретроградного движения Меркурия возможны резкие изменения мыслей, конфликты, необдуманные решения и слова, о которых можно пожалеть. Следует избегать импульсивных поступков и останавливаться перед тем, как что-либо сказать или сделать.
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Возвращение прошлого, старых конфликтов и людей
В этот период могут появиться люди из прошлого, особенно те, с кем остались незавершенные дела или конфликты. Это время, когда придется либо пересмотреть отношения, либо окончательно закрыть дверь.
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Неожиданные технические проблемы и задержки
Под ретро-меркурием особенно часто ломаются гаджеты, возникают сбои в электронных системах, задержки в транспорте. Если нужно купить технику или подписать важный документ – лучше подождать до 7 апреля.
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Трудности в общении и неправильное понимание
Слова могут восприниматься неправильно, возможны ссоры из-за неосторожных высказываний. В этот период важно говорить четко и уточнять детали во избежание недоразумений.
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Старые идеи могут получить новую жизнь
Хотя начинать что-то новое не советуют, этот период прекрасен для просмотра старых проектов, возвращения к незавершенным делам.
Что можно делать в этот период?
- Просматривать старые планы, документы, исправлять ошибки.
- Завершать то, что давно откладывалось.
- Очищать пространство от лишнего, избавляться от ненужного.
- Медитировать, работать с прошлыми страхами.
Чего лучше избегать?
- Начала новейших проектов, огромных покупок, принципиальных решений.
- Подписание контрактов, оформление документов.
- Резкие изменения в отношениях (разрывов, примирений — они могут быть временными).
- Покупка техники или транспорта.
Этот период может быть непростым, но если действовать обдуманно, ретроградный Меркурий станет временем очищения, завершения и осознаний.
Ретроградный Меркурий часто приносит возвращение людей, ситуаций или проблем из прошлого. Если вы хотите избежать этого и закрыть дверь в прошлое, вот три ритуала, которые помогут отпорить старые связи и не позволить прошлому влиять на вас.
1. Ритуал сжигания прошлого
Что нужно: лист бумаги, ручка, свеча (желательно черного или синего цвета), металлическая или керамическая тарелка.
Как проводить:
- Напишите на листе все, что хотите оставить в прошлом: имена людей, ситуации, страхи, болезненные воспоминания.
- Зажгите свечу, всмотритесь в ее пламя и скажите:
«Я отпускаю прошлое, оно больше не властно надо мной. Я иду вперед!
- Сожгите лист в огне свечи (аккуратно, над тарелкой) и представьте, как все старые привязки исчезают вместе с дымом.
- Золу смойте водой или закопайте в землю, говоря:
«Пусть растворится и не возвращается!»
2. Ритуал разрыва энергетических связей
Что нужно: белая или фиолетовая нить, ножницы.
Как проводить:
- Закройте глаза и мысленно представьте человека или ситуацию, которая вас преследует.
- Обмотайте запястье нитью, представляя, что это связь между вами и тем, что вы хотите отпустить.
- Скажите:
«Я разрываю связи с прошлым, оно не властно надо мной».
- Перережьте нить ножницами, чувствуя, как связь разрывается.
- Выбросьте обрезки нити или сожгите, чтобы окончательно закрыть энергетический канал.
Ритуал очищения пространства от прошлого
Что нужно: соль, вода, лавровый лист или шалфей.
Как проводить:
- Добавьте соль в воду и протрите дверные ручки, оконные рамы и порог жилья, говоря:
«Я очищаю свой дом от всего, что тянет меня обратно. Только новое и хорошо входит сюда.
- Зажгите сухой лавровый лист или шалфей и обойдите помещение, очищая его от остаточной энергии прошлого.
- Когда закончите, откройте окна, чтобы выпустить старую энергию.
Эти ритуалы помогут вам символически и энергетически закрыть дверь в прошлое, не позволяя ему снова вторгнуться в вашу жизнь во время ретроградного Меркурия.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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