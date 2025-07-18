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Ретроградный Меркурий 17 июля-11 августа 2025: что категорически запрещено делать и особенности периода
С 17 июля по 11 августа 2025 года Меркурий двигается ретроградно в знаке Льва, обостряя темы эго, признания и творческой самореализации.
Ретроградный Меркурий — это период, часто вызывающий беспокойство даже у тех, кто далек от астрологии. Сбои в технике, недоразумения в общении, неразбериха в документах — лишь верхушка айсберга того, что может активизироваться в это время. В 2025 году вторая ретроградная фаза Меркурия продолжается с 17 июля по 11 августа под влиянием знака Льва – яркого, гордого, эмоционального. Именно поэтому этот период будет связан с темами эго, самопрезентации, творчества и потребности быть подмеченным . Впрочем, кроме вызовов, ретроград несет и ценные подсказки: что стоит посмотреть, где мы преувеличиваем важность себя, а где забыли о настоящем сердце.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Что категорически запрещено делать
Подписывать важные документы и соглашения
– Юридические ошибки, задержки, изменения условий или обман – частые спутники этого периода. Если возможно, перенесите подписку после 11 августа.
Начинать новые проекты
– В частности, творческие, бизнесовые или публичные. Запуск в ретро-Меркурий часто приводит к переработкам, недоразумениям или провалам.
Покупать технику, гаджеты, авто
– Часто выявляются дефекты, несовместимость или техника ломается вскоре после покупки.
Изменять внешность радикально
– Особенно прическу, имидж, стиль. Лев связан с самопрезентацией, поэтому неправильные решения могут сильно ударить по самооценке.
Конфликтировать из-за его
– Ретроградный Меркурий во Льве обостряет гордыню, самолюбие и драматизм. Избегайте импульсивных ссор, особенно в семье или на публике.
Игнорировать сигналы из прошлого
- Если "возвращаются" старые знакомые, идеи или проблемы - не отталкивайте их. Это не случайно.
Нюансы периода (в Леве)
Эго и признание: возникает потребность быть замеченным и признанным, но легко впасть в драму или оскорбление, если вас не оценивают.
Внутренний ребенок: поднимаются воспоминания с детства, ситуации, где нас не видели или унижали.
Креативные блоки: старые проекты просятся в завершение, но новые идеи тормозятся.
Риск публичных ошибок: осторожно с выступлениями, презентациями, заявлениями – неожиданная реакция аудитории возможна.
Возвращение старых любовей или друзей: появляются люди, которых когда-то идеализировали. Следует учесть, почему именно сейчас они возвращаются.
Астрологический контекст
Ретроград происходит в сердце лета, во время максимальной активности, что усиливает напряжение между желанием действовать и необходимостью тормозить.
Это период внутренней ревизии, а не внешних свершений.
Лев – фиксированный огонь, поэтому особенно сложно будет менять мнение, уступать, признавать ошибки.
Советы по адаптации
Ведите дневник рефлексий о себе, своей роли и самопрезентации.
Завершайте старые творческие дела.
Просматривайте коммуникации: язык, стиль, способ обращения к другим.
Уделяйте внимание детям, семье, сердцу – и буквально, и символически.
Визуализируйте не то, что хотите сделать , а кем вы хотите стать после периода переоценки .
Ретроградный Меркурий во Льве – это не наказание, а зеркало. Он показывает, что именно мешает вам сиять искренне. Внимательность, саморефлексия и мягкое сердце – ключи к успешному прохождению этого периода.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.