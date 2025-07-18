Ретроградный Меркурий 17 июля - 11 августа 2025: что означает с точки зрения астрологии, эзотерики и астрономии

Ретроградный Меркурий / © ТСН.ua

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Этим летом мы снова погружаемся в мистический период ретроградного Меркурия 17 июля – 11 августа 2025 года – одного из самых известных и одновременно наиболее недооцененных астрологических явлений. От сбоев в коммуникации до неожиданных возвращений прошлого — этот период ежегодно побуждает нас заглянуть вглубь себя, переосмыслить сказанное, пересмотреть решение и обрести истину вне очевидного. Но что действительно означает ретроградный Меркурий с позиций астрономии, астрологии и эзотерики? И как нам прожить это время с пользой – не испугано, а сознательно?

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Разбираемся ниже.

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Что такое ретроградность?

В научном смысле ретроградное движение – это оптическая иллюзия , которая возникает, когда Земля "обгоняет" другую планету на орбите. В этот момент кажется, будто планета (в нашем случае Меркурий) движется назад по небу. На самом деле она не меняет направления, просто из-за разницы в орбитальной скорости меняется наше наблюдение за ней.

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, совершающая несколько ретроградных циклов в год. В 2025 году один из таких происходит с 17 июля по 11 августа.

Астрология: символика ретроградного Меркурия

В астрологии Меркурий связан с мышлением, коммуникацией, информацией, обучением, техникой и поездками.

задержки, недоразумения, сбои ;

возвращение к старым темам, людям, решениям ;

потерю вещей, ошибки в документах, конфликты из-за слов.

Период ретроградности – это не "наказание", а время пересмотра, переосмысления, завершения незаконченного. Он может быть очень продуктивным, если употреблять его мудро: не торопиться, проверять детали, завершать старое.

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В июле-августе 2025 года Меркурий будет ретроградным в Леве и Раке, что добавляет темы сердца, семьи, креатива и глубоких чувств. Возможно возвращение к старым образам, семейным историям, творческим идеям из прошлого.

Эзотерика: духовное значение ретроградного Меркурия

С эзотерической точки зрения, ретроградность – это обратное движение энергии, ее погружение внутрь. Меркурий в ретрограде – это шанс для:

интуитивного осмысления собственного языка, мыслей и убеждений;

очистка ментального поля , отпускание старых ментальных шаблонов;

практик молчания, медитаций на третий глаз , работы с архетипом Посланника;

обращение к прошлым жизням, воспоминаниям, кармическим урокам.

Это хороший период для письменных практик, ведения дневника, толкования снов, погружения в эзотерическую литературу или изучение символов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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